不等政院研議…藍委提針孔攝影機實名管制 違者最高罰30萬

醫美診所暗藏針孔偷拍，引發購買針孔攝影機實名制的討論；行政院長卓榮泰認為，特殊影像設備販售有多元情境、樣態、需求，實名制能否有效防範犯罪仍需研議。國民黨北市5名立委今則提出「隱藏式攝影器材管理及防制窺視法」草案，主張實名制管制製造、輸入、販售針孔攝影機，電商平台也應盡查核義務，違者最高可罰30萬元。

國民黨立委王鴻薇說，近期不少醫美診所、月子中心連續被查獲偷裝針孔攝影，引發消費者高度不安，台北市府最近已發文給中央，盼管制針孔攝影器材，已有民眾在公共政策平台反對針孔攝影機，已有近萬人連署，但行政院對此仍不聞不問，且不管是警政署或NCC，目前為止完全無消無息。

國民黨立委賴士葆說，針孔攝影機應全面納管，根據衛福部相關資料統計，全台約有7%面臨針孔攝影機偷拍行為，這些場所包括化妝室、更衣間、月子中心及醫美珍所等，這些行為明確違反個資法，提議購買針孔攝影機或隱藏式攝影機要實名制，他更主張禁止網路銷售針孔攝影機，台北市已有「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」，中央應進一步提升為法規。

國民黨立委立委徐巧芯說，若只是從個資法或是片段法律，無法規範針孔攝影機，因此提出「隱藏式攝影器材管理及防治窺視法」草案，要求中央訂出相關辦法，避免各縣市制定自治條例無法全面性遏止。

徐巧芯表示，草案有三方向，其一是管制器材源頭，製造、輸入、販售針孔攝影機，必須要實名制；二是網路平台的連帶責任，電商平台應查核賣家許可證，其三是定期實施反針孔偵測，並對以上三點訂定罰則。

國民黨立委李彥秀說，台北市府去年6月已經來文，希望中央針對針孔攝影機做實名制的修法，但卓榮泰事後才說要用力查緝、零容忍，但若相關照片被流傳在網絡上，造成的傷害是永遠修不回來的。

國民黨立委羅智強也表示，中央對於密錄器在醫療診所規範，還是停留在衛福部2015年公告的「醫療機構醫療隱私維護規範」，唯一涉及錄音錄影只有一句，於診療過程醫病雙方如需錄音或錄影，應徵得對方之同意，但揭露義務、設備清單、稽查、分區禁攝、檔案紀錄規範都沒有，且偵辦這些診所偷拍，按照醫療法也就罰50萬元，他盼從源頭加強管制，偷拍的人付出相應的代價。

國民黨立委徐巧芯。記者劉懿萱／攝影