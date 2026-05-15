醫美診所偷拍疑雲連環爆 北市收128件申訴、發文促中央修法

多家知名連鎖醫美診所爆發疑似系統性針孔偷拍事件，北市法務局5月1日至今天共接獲128件相關申訴，包含愛爾麗診所108件、聖宜診所12件、光澤診所8件。消保官這周無預警稽查發現，愛爾麗診所忠孝店、聖宜診所台北忠孝店退費有疑義。

法務局昨日已正式發函財團法人中華民國消費者文教基金會，建請評估協助受害消費者進行消費團體訴訟；法務局也正式行文行政院消保處與衛福部，建請增修美容與瘦身美容定型化契約相關規範，強制錄音錄影設備不得隱蔽，且必須白紙黑字載明個資法第8條所規定事前應充分告知的事項。

法務局成立「消費爭議處理專案小組」，由主任消保官林傳健無預警至北市涉案診所現場稽查，督促業者妥善辦理退費，其中發現聖宜診所台北忠孝店的「體驗課」收費定位具有爭議，無法明確定性其是否屬購買療程後的「免費贈品」。

林傳健舉例，業者推銷時常以1099元的「體驗課」名義吸引消費者，並稱若體驗後立即購買12堂總價2.9萬元醫美課程，該堂體驗課即轉為贈送性質，不另收費；然而，當消費者後續申請解約退費時，業者改口將該「體驗課」重新列入計算，要求從退款中扣除回當初標榜贈與的1099元體驗費用，致消費者權益遭受不利影響。

他說，針對該事件業者若聲明「贈品不要求退款」，且購課時體驗課已標榜為免收費的贈送，除雙方另有約定，退費時即不應將其列入扣款項目。若業者於退費時先將1099元自總額中單獨扣除，再換算剩餘堂數比例，此舉等同將行銷包裝的「體驗成本」強行轉嫁由消費者負擔，導致退費金額顯低於按接受服務比例計算退費原則的結果。

林傳健說，已當場要求台北忠孝店應回報集團總公司，確認體驗課性質與退費計算的統一作法，且應採有利於消費者的解釋。

愛爾麗診所忠孝店部分，消保官查獲業者於消費者辦理「退費」程序時，竟要求消費者簽署載明為同意「療程期間」錄音錄影的同意書。

法務局指出，愛爾麗現場人員雖稱該份同意書是為了辦理退費作業程序而同意全程錄音錄影，而非用於「療程期間」；但消保官當場嚴正指正，文書記載的目的應與實際行為相符，業者不得以退費程序為由，要求消費者簽署不符合記載目的的文書，避免衍生後續爭議。

法務局說，這周開設的專案法律諮詢服務已辦理完，仍有法律諮詢需求者，可利用市府常態性法律諮詢服務。 法務局也將這周蒐集到民眾最關心的解約條件、融資停扣流程及隱私受損求償等法律問題進行系統性彙整，推出「醫美診所涉偷拍事件消費爭議問答集」，民眾可上消保網查詢。

多家知名連鎖醫美診所爆發疑似系統性針孔偷拍事件，北市消保官無預警稽查聖宜診所台北忠孝店。圖／北市法務局提供

多家知名連鎖醫美診所爆發疑似系統性針孔偷拍事件，北市消保官無預警稽查發現，愛爾麗診所忠孝店退費有疑義。圖／北市法務局提供

愛爾麗現場人員雖表示，該份同意書是為了辦理退費作業程序而同意全程錄音錄影，而非用於「療程期間」。圖／北市法務局提供