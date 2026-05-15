抓到聖宜、光澤3醫美診所裝針孔機！台中市府怒罰各50萬、停業半年

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆針孔偷拍事件，台中市政府啟動「反針孔聯合稽查專案」。台中市衛生局今指出，已清查40家醫療院所，查獲「聖宜診所」台中兩分店在診療空間違法設置微型針孔攝影機；「光澤診所」未經同意私自攝錄病患醫療影像，依醫療法重罰這3家診所各50萬元罰鍰，勒令停業6個月，並移送法辦。

衛生局說明，近期部分醫美診所涉嫌侵害病患隱私，市長盧秀燕高度重視，第一時間指示衛生局啟動跨局處「反針孔擴大聯合稽查專案」，針對高風險場域全面掃蕩。

衛生局指出，截至目前，查獲愛爾麗台中兩分店裝設監視設備，「樂菲時尚診所」發現多處可疑孔洞，因涉及「妨害秘密罪」，已將相關事證移送地檢署偵辦；此外，查獲「聖宜診所」台中兩分店與「光澤診所」違法攝錄事證明確，立即依法重罰並移送司法機關究責。

衛生局表示，台中地檢署目前已對相關案件分案調查，市府將與檢警密切配合，待偵結後依法追究到底。為確保消費者權益，衛生局已同步受理83件消費爭議，並強制要求涉案診所限期辦理退費，若診所規避賠償責任，市府將再次依法加重裁處。

市府強調，未來將落實常態化管理與不定時稽查，杜絕醫療環境中的違法監控。市民若在就醫過程中發現環境異樣，或懷疑個人隱私受損，請即刻撥打1999市民服務專線或向衛生局檢舉，市府將依法處辦。

台中市政府啟動「反針孔聯合稽查專案」，稽查聖宜診所。圖／台中市政府提供

台中市政府啟動「反針孔聯合稽查專案」，查獲聖宜診所針孔設備偽裝為防盜感應器。圖／台中市政府提供