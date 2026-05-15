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愛爾麗偷拍案延燒 北市：今天完備行政程序就停業

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午前往市議會專案報告。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午前往市議會專案報告。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安今早赴北市議會進行專案報告，不過，北市議員聚焦在愛爾麗偷拍案，北市針對業者是否停業等裁處。衛生局長黃建華會後受訪表示，會先給業者陳述意見機會；「今天會有這樣的機會（停業）。」

北市8日展開反針孔聯合稽查，13日公布查獲愛爾麗大安店有裝設針孔攝影機，另外，愛爾麗南京店、站前店與光澤診所台北三民店有疑似攝影機拆除痕跡。蔣萬安答詢表示，今天就會勒令停業。

黃建華會後說明，昨天主動聯絡新北檢去看相關證據及影像，也確實有影像的狀況，依照行政流程，後續會要求業者診所負責人陳述意見機會，確認陳述簽名，完備後就會勒令停業。

黃建華也說，今天如果照期程，負責人也配合，「今天會有這樣的機會（停業）。」若負責人沒有配合，他說，若有確定通知且惡意不配合，一樣照樣裁處。

至於哪些診所會停業？黃建華說，主要是愛爾麗為主。同時，裁罰部分，會合併條文罰款，受害者包含是不是有預收費用，也會跟著一起罰款。

黃建華補充，在收到新北愛爾麗事件後，就有收到訊息成立專案，是全台第一個擴大全市專案進行，還在持續擴大搜索，包含醫美診所、瘦身美容業、按摩業，保障市民權益查處。

偷拍 愛爾麗

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