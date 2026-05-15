台中3醫美診所涉偷拍！盧秀燕公布診所名稱：重罰50萬、勒令停業半年

醫美診所愛爾麗爆出煙霧偵測器暗藏針孔偷拍風波，台中市衛生局啟動跨局處聯合稽查，截至目前已清查40家醫療院所，查獲3家違法。台中市長盧秀燕今天公布診所名稱，包括「聖宜診所」台中兩分店在診療空間違法設置微型針孔攝影機；「光澤診所」則未經同意私自攝錄病患醫療影像，依法重罰3家診所各50萬元罰鍰，並自6月1日勒令停業6個月。

知名連鎖醫美品牌愛爾麗日前遭檢警查出，全台多達18間分店疑似裝設偽裝成煙霧偵測器的針孔設備，引發社會譁然。為維護消費者隱私，中市府啟動「反針孔擴大聯合稽查專案」，針對高風險場域全面掃蕩，截至目前查獲愛爾麗台中兩分店裝設監視設備及「樂菲時尚診所」發現多處可疑孔洞，因涉及「妨害秘密罪」，已將相關事證移送地檢署偵辦。

台中市共300多家醫療院所，衛生局全面清查，截至目前已40家醫療院所。台中市衛生局曾梓展指出，查獲「聖宜診所」台中兩分店與「光澤診所」違法攝錄事證明確，聖宜診所台中兩分店在診療空間違法設置微型針孔攝影機，光澤診所則查獲設備與23個影像，立即依「醫療法」第108條重罰3家診所各50萬元罰鍰，並自6月1日勒令停業6個月，移送司法機關究責。

台中市警察局吳敬田指出，台中地檢署目前已對相關案件分案調查，市府將與檢警密切配合，待偵結後依法追究到底。

台中市法制局長李善植表示，為確保消費者權益，已同步受理83件消費爭議，並強制要求涉案診所限期辦理退費，若診所規避賠償責任，市府將再次依法加重裁處。