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確認嚴重侵害病患隱私 新北開鍘愛爾麗3診所停業6個月

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府確認「愛爾麗集團」轄下3家診所嚴重侵害病患隱私，今天日宣布依「醫療法」108條從重裁處停業。圖／新北市衛生局提供
新北市府確認「愛爾麗集團」轄下3家診所嚴重侵害病患隱私，今天日宣布依「醫療法」108條從重裁處停業。圖／新北市衛生局提供

知名醫美集團爆發系統性針孔偷拍事件，新北市府啟動跨局處「反針孔稽查專案」，其中「愛爾麗集團」轄下新莊、永和及林口3家診所確認嚴重侵害病患隱私，市府今天宣布依「醫療法」108條從重裁處，處50萬元罰鍰併勒令停業6個月。

為何全案爆發點板橋診所未獲懲處，新北衛生局指出，板橋店影像檔案因疑似被格式化，檢警正在復原中，目前開罰的診所，是確認有相關影像檔案的診所。

衛生局表示，本案經與檢警單位密切配合，確認愛爾麗集團位於新莊、永和及林口3家診所於診療室及手術室等空間內，利用偽裝型監控設備對病患個人隱私進行拍攝行為。

衛生局說，據衛福部115年5月13日最新研商會議共識，此舉已嚴重違反「醫療法」第108條第6款「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」，認定該診所行為屬明知故犯且情節重大，除各處以最高50萬元罰鍰外，並責令該3家診所即日起停業6個月。

針對本市其他疑似涉案診所，目前仍由司法機關偵辦中，市府將持續配合檢警調查，並依偵查結果及具體違規事證，依法從嚴裁處，絕不寬貸。

新北市府也呼籲醫療機構應立即依中央規範，全面檢視院內監視設備設置位置、用途、告知程序及病人同意機制，確實維護病患隱私與就醫安全。

另為保障受害民眾權益，衛生局已於官網建制「醫美診所爭議專區」，民眾如果有在醫療院所隱密空間發現安裝偽裝式監視鏡頭或疑似遭偷拍之行為，可撥打110檢舉或向警察機關報案。

衛生局也提供心理支持服務諮詢專線 (02) 2257-2623，由專業心理師提供受害民眾關懷與復原協助。並同步連結法制局消保資源，提供民眾退費諮詢、團體訴訟及法律申訴管道，若有消費權益問題，可撥打消費者服務專線1950，或市民專線1999轉5137洽詢。

偷拍 愛爾麗 醫美

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