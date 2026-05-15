涉偷拍 愛爾麗高雄2診所 勒令停業半年

醫美診所針孔偷拍案延燒，高雄市政府稽查高風險醫療美容診所，查獲愛爾麗集團兩家診所及一家光澤診所，疑未經同意即攝錄涉及民眾身體隱私部位，依醫療法一○八條要求愛爾麗兩家診所即起停業六個月，光澤也依法處辦。

高市衛生局共查核四十三家醫療院所，受理八十八通申訴專線、十五件申訴表單。昨以博愛愛爾麗診所及新興區愛爾麗診所違反藥事法、醫療法及攝錄民眾隱私部位等多項違規情事，裁處自五月十一日起停止執行醫療業務六個月，但要求仍須營業處理民眾退費事宜。

不過這波稽查行動，意外引發藝群醫學美容集團反彈，發長文指控衛生局假借查針孔，強索病患隱私個資，濫用公權力、執法過當；診所已錄影蒐證，準備控告。衛生局回應，藝群三家診所共設有一百卅三支監視器，稽查內容均依法執行，屬合法行政裁量，將釐清事證依法處理。

台北市長蔣萬安日前指出，去年六月發函行政院，針對隱藏式針孔設備應採全國性立法實名制購買。卓榮泰昨在行政院會說，實名制能否有效防範犯罪，需進一步研議。