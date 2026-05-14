醫美集團控「假稽查真搜索」嚇哭女店員 高市衛生局反擊監視器133支

高雄市府針對全市醫美診所偷拍事件展開專案稽查，不料引發藝群醫學美容集團反彈，發出長文指控高市衛生局「假借查針孔強索病患隱私個資」，濫用公權力、執法過當，全案違反比例原則；診所錄影蒐證，準備控告衛生局。高市衛生局回應，3家藝群診所皆設監視器，總數量高達133支，另發現多項違失，業者片面質疑非事實，將進一步釐清事證後依法處辦。

高雄市衛生局昨日會同警方針對藝群集團高雄三家診所進行稽查，業者今早透過臉書社群發出1600餘字文章指控高雄市衛生局稽查過當，假借查針孔強索病患隱私個資，違反刑法307條。

藝群表示，3家藝群診所被稽查的時間都在3小時至5.5小時，女員工哭訴高雄市衛生局干擾營運，錄影畫面隨處可見4個官員包圍一個女員工問話的畫面，好多女員工被壓迫到恐慌發作。

此外，直至晚間8點多，衛生局官員仍在「逼迫」高雄診所的女性員工繳交與針孔攝影機無關的患者隱私個資與其他機密資料，經過數小時盤查，女員工體力不支且情緒快崩潰，因此報警處理，請警察來保護診所女性員工。

藝群強調，院內沒有從事隆乳或私密處療程，現場也未查獲任何針孔設備，且皆有明顯的監視器告示與錄影同意程序；「行政稽查」與「刑事搜索」是兩種不同的法律制度，差異非常大，衛生局官員可以進行行政稽查，但不能假借名義進行刑事搜索。

藝群也指控，近2年來，每隔3個月左右，衛生局就會使用這種高強度、高頻率、長時間、數小時以上稽查3家藝群診所（高雄、左營、鳳山），完全違反衛生局督導考核的常態，也干擾診所營運甚大。此外，診所連續七次遭跨部門稽查，且通常有一位高階官員在主導，盼揪出幕後藏鏡人。

針對業者指控，高市衛生局嚴正澄清並強調，本次行政稽查以保護病患權益為核心，查核範圍涵蓋攝影設備位置、權限管理、影像保存及病歷調閱等，同時查察藥品使用與管制狀況，均依個人資料保護法、醫療法、藥事法及醫療機構電子病歷製作及管理辦法等法令授權，為正當合法行政裁量範圍。

衛生局說，昨日無預警稽查本市轄內3家藝群診所於診間皆設有監視器，鳳山47支、左營44支、三民42支，總數量高達133支，同時現場亦發現藥品管理涉多項違失，業者片面質疑並非事實，將進一步釐清事證後依法處辦。