高市衛生局開鍘 兩家愛爾麗診所勒令停業半年

針對近來醫美診所爆發的一連串針孔偷拍風波，高市府啟動高風險的醫療美容診所專案稽查。高市衛生局表示，全市共查核43家醫療院所，申訴專線受理88通、申訴表單15件。目前查獲愛爾麗集團2家診所及1家光澤診所，疑未經同意即攝錄涉及民眾身體隱私部位，其中2家愛爾麗診所勒令停業6個月。

衛生局進一步說明，截至昨日共查核40家診所及3家市立醫院，其中博愛愛爾麗診所及新興區愛爾麗診所，因查獲違反「藥事法」、「醫療法」及攝錄民眾隱私部位等多項違規情事，裁處自今（115）年5月11日起停止執行醫療業務6個月，惟診所仍須營業妥善處理民眾退費事宜。

另針對藝群診所昨遭衛生局查察後質疑是「假稽查真搜索」，高市衛生局嚴正澄清，強調本次行政稽查以保護病患權益為核心，查核範圍涵蓋攝影設備位置、權限管理、影像保存及病歷調閱等，同時查察藥品使用與管制狀況，均依個人資料保護法」、醫療法、藥事法及醫療機構電子病歷製作及管理辦法等法令授權，為正當合法行政裁量範圍。

衛生局強調，昨日無預警稽查本市轄內3家藝群診所於診間皆設有監視器，鳳山47支、左營44支、高雄（三民）42支，總數量高達133支，同時現場亦發現藥品管理涉多項違失，業者片面質疑並非事實，將進一步釐清事證後依法處辦。

衛生局表示，因有民眾於高雄市醫療機構進行醫療或美容處置過程，疑未經同意即遭錄攝涉及身體隱私部位，衛生局自11日起也啟動醫療隱私權益受損受理專線，由專人受理並協助個案事實釐清後，依法轉請相關機關依法處理，截至昨日專線共受理88通、申訴表單共收15件，除愛爾麗集團2家診所及1家光澤診所，並未有其他醫療院所遭訴。

衛生局後續稽查亦將遵循衛福部醫事司昨最新管理指引，包括嚴禁使用隱密式密錄設備、公共空間監控須明顯公告、診療場域錄影須取得書面同意且高度隱私空間（如手術室）原則禁止，以上述原則作為現階段稽查標準，建構醫療隱私防火牆。