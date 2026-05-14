台中醫美診所遭爆要求員工互拍私密照「當練習」　盧秀燕承諾研議規範

台中市一名前醫美診所女員工爆料，任職期間遭診所要求和另一名男員工互相拍攝半裸私密照片，以此練習拍攝隆胸手術照片。議員指出，該案最後不起訴，市府應透過行政手段保護診所基層員工。市長盧秀燕承諾，會請相關局處研議規範，比如須簽切結書才可拍攝。

台中市議會今天總質詢，民進黨議員林祈烽質詢表示，近期有醫美診所女員工爆料，參加診所教育訓練時，被要求案另一名男員工兩人一組，只穿一件內褲進入拍照室，互相拍攝對方胸部各種角度，練習拍攝隆胸手術照片；拍攝前沒有完整說明，也為詢問員工意願，更未告知如何確保照片不外流。

盧秀燕答詢回應，本案的陳情人有提告，但檢方最後不起訴處分，司法是最後的裁判，市府沒辦法超越司法，只能尊重；另外診所內不照片如何保存管理，衛生福利部已經在制定指引，這類狀況也不只是台中有，涉及專業，靜待中央訂出完整的辦法。

林祈烽強調，本案涉案診所獲得不起訴處分，非常離譜，但既然司法已有結論，市府能否在行政端多做點什麼？比如衛生局、勞工局乃至警察局等相關單位，是否能制定出一套辦法，保護醫美診所的基層員工不會受到類似的待遇？

盧秀燕承諾，市府的確應該更加積極，她會請相關局處研議作法，比如函文給各醫美診所，不可以要求員工拍攝私密照片或做類似行為，如果有例外狀況，比如教學作用，應該簽切結書或報備；詳細規範涉及專業，待相關局處研究後提出，必須依照法令師出有名。

勞工局長林淑媛補充，市府已主動發函給事發的醫美診所，調查是否違反就業服務法中隱私權的部分，請診所提供資料；若確實違反法令，市府將裁處6萬元到30萬元罰鍰，絕不寬貸。