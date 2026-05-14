新竹4醫美、中醫診所涉針孔偷拍遭搜索 聖宜負責人100萬交保

醫美診所愛爾麗爆出煙霧偵測器暗藏針孔偷拍風波，新竹地區也傳多間診所疑涉類似案件。新竹地檢署前往愛爾麗、京都堂中醫、光澤診所搜索扣得相關證物。其中聖宜醫美診所診所負責人李宜展經檢察官訊問後，因涉嫌重大，且有滅證、串證之虞，諭知100萬元交保，並限制出境、出海。

新竹地檢署表示，日前接獲情資，發現轄內數間診所疑似裝設針孔攝影機，涉嫌妨害秘密。檢察長柯宜汾高度重視，立即責成婦幼專組指揮新竹縣、市警察局組成專案小組偵辦，並會同新竹縣、市政府衛生局同步展開行政稽查。

專案小組先於5月6日，由主任檢察官蔡宜臻指揮新竹縣刑大，會同新竹縣政府衛生局，前往新竹縣竹北市愛爾麗診所執行行政稽查，並查扣相關證物。5月8日及12日，檢方再指揮新竹市警局刑大，會同新竹市政府衛生局，分別前往新竹市京都堂中醫診所、光澤診所執行搜索，詢問2名相關證人，並查扣相關證物。

另於5月12日，檢察官李沛蓉指揮新竹市警二分局，會同新竹市衛生局，前往新竹市聖宜診所執行搜索，並扣得相關證物，同時通知李姓負責人及2名證人到案說明。經檢察官訊問後，認定李男犯罪嫌疑重大，且有滅證、串證之虞，諭知100萬元交保，並限制出境、出海。

新竹地檢署指出，民眾的身體隱私、個人影像及就醫資料，均屬應受高度保護的重要權益。任何人若利用醫療、照護或其他場所便利，非法窺視、竊錄、散布或保存他人非公開活動、影像或個人隱私資料，均已嚴重侵害民眾隱私安全及就醫信賴，檢方將依法嚴辦，絕不寬貸。

檢警呼籲，曾至上述診所就診、對自身隱私權益是否受侵害有所疑慮的民眾，可向承辦警察機關洽詢或提供相關線索；診所及醫療從業人員也應落實場所管理、設備檢查及個資保護措施，共同維護安全、可信賴的醫療環境。