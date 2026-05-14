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守護就醫隱私 竹市啟動醫療隱私安全聯合稽查

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
衛生局表示，本次專案已啟動第一階段司法偵查作業，針對涉及案件相關診所配合檢警進行調查，並已於5月12日完成相關偵辦程序。圖／市府提供
衛生局表示，本次專案已啟動第一階段司法偵查作業，針對涉及案件相關診所配合檢警進行調查，並已於5月12日完成相關偵辦程序。圖／市府提供

近期外縣市醫美診所疑涉違法攝錄事件，為保障民眾就醫隱私與消費安全，新竹市長高虹安宣布啟動「醫療隱私安全聯合稽查專案」，由新竹市衛生局會同警察局，針對轄內高隱私風險場域之醫美診所加強查核，全面檢視是否涉及違法攝錄、病人隱私維護及消費權益保障等事項。

衛生局長陳厚全指出，目前竹市列管美容醫學診所均須依醫療法相關規定辦理，市府每年定期執行醫療機構督導考核，內容涵蓋醫療品質、病人隱私保護、診療空間管理及醫療資訊安全等項目。因應近日社會關注事件，衛生局已啟動專案行政稽查，針對診療室、更衣室、除毛區、恢復室等涉及高度隱私空間加強查核，確認是否有未經同意設置攝錄設備等情形。

衛生局說明，醫療法72條規定，醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏；若涉及違法攝錄、妨害秘密或個人資料外洩情事，亦可能違反刑法及個資法等相關規定，市府將全力配合檢警依法偵辦。

警察局表示，除協助衛生局辦理聯合稽查，針對疑似違法設備進行專業檢測與蒐證，如發現違法偷拍設備，將立即依法查扣並移送法辦，嚴防不法影像外流，保障市民隱私安全。

消保官表示，針對轄內光澤、聖宜等兩家業者，已於5月11日進行查訪了解其退費規定、相關消費者保障事宜，以及現場辦理退費現況，另亦了解涉及退費的人數與金額，及其發布的退費聲明是否與現況辦理相符。若消費者對於退費有爭議，仍可透過全國消費者保護網申訴，消保官將會盡速辦理。

衛生局表示，本次專案已啟動第一階段司法偵查作業，針對涉及案件相關診所配合檢警進行調查，並已於5月12日完成相關偵辦程序。隨後啟動第二階段行政稽查，由衛生局協同警察局，針對竹市25家醫美診所進行全面查核與行政查處，從源頭強化醫療隱私及資訊安全管理。

高虹安表示，醫療場所涉及民眾身體自主與個人隱私，市府對任何侵犯病人隱私的不法行為絕不寬貸。此次專案除要求醫療機構落實自主管理外，也強化跨局處合作，針對高風險區域進行全面查核，如查獲違法情事，將依法嚴辦。

衛生局表示，本次專案已啟動第一階段司法偵查作業，針對涉及案件相關診所配合檢警進行調查，並已於5月12日完成相關偵辦程序。圖／市府提供
衛生局表示，本次專案已啟動第一階段司法偵查作業，針對涉及案件相關診所配合檢警進行調查，並已於5月12日完成相關偵辦程序。圖／市府提供

偷拍 愛爾麗

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