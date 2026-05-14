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醫美診所爆偷拍嘉市清查41家院所未發現針孔　警方教4招自保

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市衛生局啟動醫療院所反偷拍專案稽查，除鎖定醫美診所，擴大清查婦產科、皮膚科等較重視隱私科別，營造安全安心的就醫環境。截至12日完成轄內共41家相關診所反偷拍查核作業，未發現針孔。圖／嘉市府提供
嘉市衛生局啟動醫療院所反偷拍專案稽查，除鎖定醫美診所，擴大清查婦產科、皮膚科等較重視隱私科別，營造安全安心的就醫環境。截至12日完成轄內共41家相關診所反偷拍查核作業，未發現針孔。圖／嘉市府提供

知名醫美機構「愛爾麗醫美」遭民眾檢舉，以針孔攝影機偷拍，醫美診所偷拍事件社會譁然，掀起國人對醫療隱私安全高度憂慮，讓不少民眾對進出醫美診所、婦產科等需暴露身體的醫療場所感到不安。隨著偷拍事件延燒，市面「反針孔偵測器」與防偷拍設備買氣升溫，不少民眾開始學習如何辨識偷拍裝置，保護自身隱私安全。

為展現對偷拍行為「零容忍」，嘉市府啟動醫療院所反偷拍專案稽查，除鎖定醫美診所，擴大清查婦產科、皮膚科等較重視隱私科別，營造安全安心的就醫環境。衛生局表示，截至12日完成轄內共41家相關診所反偷拍查核作業，含蓋婦產科、皮膚科等院所。衛生局人員實地使用儀器偵測後，現場都未發現針孔攝影機或非法密錄設備，確認醫療空間未有偷拍情形。

衛生局指出，除硬體清查，也同步強化醫療機構對病患隱私維護的觀念，近期辦理中醫、西醫、牙醫診所及醫院督導考核說明會共4場次，吸引287家醫療院所參與，重申醫療機構必須嚴格遵守醫療隱私保護規範。衛生局強調，醫療院所不得在診療空間私自裝設密錄設備，如因醫療需求須錄音錄影，必須事先清楚告知病患並取得書面同意，否則恐涉及妨害秘密等刑事責任。

警方提供民眾「4招反針孔」自保技巧，提醒民眾進入公共場所、旅館或私人空間時，可先觀察牆面、插座、煙霧偵測器或擺飾是否有異常小孔與不明鏡面反光；其次，可利用手機下載針孔攝影機偵測APP輔助掃描；第三，若進入房間可先關燈，利用環境黑暗檢查可疑紅點或鏡頭反光；最後，對於來源不明的電子設備或過度朝向床鋪、更衣區的物品，都應提高警覺。

警方提醒，偷拍設備日益微型化，甚至可能偽裝成充電器、時鐘、芳香機或掛鉤，民眾外出住宿或接受醫療服務時，仍應提高警覺，若發現可疑設備，應立即報警處理，保障自身隱私權益。

嘉市衛生局啟動醫療院所反偷拍專案稽查，除鎖定醫美診所，擴大清查婦產科、皮膚科等較重視隱私科別，營造安全安心的就醫環境。截至12日完成轄內共41家相關診所反偷拍查核作業，未發現針孔。圖／嘉市府提供
嘉市衛生局啟動醫療院所反偷拍專案稽查，除鎖定醫美診所，擴大清查婦產科、皮膚科等較重視隱私科別，營造安全安心的就醫環境。截至12日完成轄內共41家相關診所反偷拍查核作業，未發現針孔。圖／嘉市府提供

嘉市衛生局啟動醫療院所反偷拍專案稽查，除鎖定醫美診所，擴大清查婦產科、皮膚科等較重視隱私科別，營造安全安心的就醫環境。截至12日完成轄內共41家相關診所反偷拍查核作業，未發現針孔。圖／嘉市府提供
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偷拍 愛爾麗

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