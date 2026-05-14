冷眼集／醫療院所醜聞連爆 政府慢半拍

台中榮總醫師收公關費、放任廠商代刀，遭檢方求處重刑。「愛爾麗」等知名連鎖醫美診所被爆出裝設針孔偷拍。醫療機構醜聞不斷，但「冰凍三尺非一日之寒」，主管機關長期放任違法下的產物，但衛福部卻是後知後覺，實際作為慢半拍，口口聲聲「保障病患權益」淪為嘴上空話。

醫美療程涉及更衣、裸露，甚至是私密部位治療，病人帶著對醫療的信任接受治療，但不肖醫美診所業者竟在治療室、檢查室裝設監視錄影器，美其名為避免醫療糾紛、保障財務，但事實是只為私利，完全不尊重病人隱私，嚴重侵犯人權，如此荒謬作為，讓患者在不知情、毫無防備的情況下，早已被偷拍、錄影，留下無法抹滅「赤裸身體」影像風險。

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁則是仗著醫師權威，放任廠商代刀，索取公關費，「又要吃、又要拿」等惡劣行徑，將醫療商業化、黑箱化，踐踏病人生命安全，醫療道德淪喪至此，檢察官看不下去，求處重刑，但對於信任醫師手術而進開刀房的患者來說，恐留下一生都無法抹滅的傷害。

偷拍、代刀、醫材回扣，均為醫界「不能說的秘密」，長期以來，衛福部視而不見，缺乏主動稽查與強力處分，讓不肖醫療機構、醫師有恃無恐，導致荒唐事件一件件爆發，真正該被追究的，除了違法醫療機構，監督失能的衛福部也需記上一筆。

立委林淑芬日前在立法院質詢時，當場直指衛福部官員「當官這麼容易嗎？」、「官員是這麼好當的嗎？」，震響了國人心中長期的不滿。

確實如此，總等到出了事，衛福部「震怒、譴責、清查」已成處理三部曲，但不見平常監管？當管理機制遲緩失靈，民眾對於醫師、醫療機構的信任，直線下降，就醫時只能自求多福。