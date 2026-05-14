源頭防堵 蔣萬安籲買針孔實名制

醫美診所等接連爆發偷裝針孔案，台北市長蔣萬安昨出六點措施，包括發函行政院建議隱藏式針孔設備實名制購買，從源頭防堵等，今天將請副市長張溫德赴行政院會面陳行政院長卓榮泰，希望中央地方一起合作，守護民眾的隱私安全。

近期民進黨立委林俊憲要求針孔攝影機列實名制購買，但北市府早因黃子佼、北投溫泉偷拍事件，去年六月已行文行政院建議，卻被行政院冷處理。

蔣萬安昨天在臉書表示，近期爆出愛爾麗、光澤等知名連鎖醫美診所出現疑似系統性針孔偷拍的惡劣事件，蔣萬安強調，面對偷拍犯罪，北市堅定守護市民隱私與安全，追究到底、堅持改革，絕不容許針孔偷拍、侵害隱私的不法行為，市民的安全與隱私，沒有妥協空間。

除原有的反針孔機制，五月八日市府相關單位啟動對北市醫美診所、三溫暖、體育場館擴大聯合稽查。

蔣萬安揭示北市府六項因應策略，包括源頭防堵、堅定保護市民隱私、成立消費爭議處理專案小組、公布稽核結果，並提供心理諮商與法律諮詢服務。

蔣萬安說，隱藏式針孔攝影機市面上可買到，難以防堵有心人偷拍，有必要從源頭管控，將再次建請中央重新審慎研議；此外，要求對美容消費定型化契約和醫療同意書強制增列影音紀錄的同意條款，載明蒐集目的、使用範圍與對象，以及檔案保存、銷毀計畫。

市府將組消費爭議處理專案小組，協助提出團體訴訟，主動協助退費及損害賠償相關事宜；同時提高現場稽查頻率，市警局跨局處主持反針孔偵查設備定期訓練，擴大稽查量能，提升成效。另公布業者反針孔自主偵測及審核執行結果，公告沒有定期回報反針孔自檢的業者；提供被害人心理諮商與法律諮詢服務，有任何相關需求可撥打性騷擾防治專線。