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影／聖宜診偷拍案延燒 北檢認定影像刪除不單純 負責人李宜展300萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
知名聖宜診所負責人李宜展，涉妨害性隱私罪300萬交保。記者張宏業／攝影
知名聖宜診所負責人李宜展，涉妨害性隱私罪300萬交保。記者張宏業／攝影

醫美偷拍案持續延燒，繼愛爾麗、光澤診所之後，連鎖醫美「聖宜診所」北車館前店也被控在診間裝設監視器，疑偷拍患者私密處，台北地檢署今天指揮警方再度約談聖宜負責人李宜展到案，檢察官偵訊數小時後，深夜依妨害性隱私罪諭令李宜展300萬交保。

穿著合身西裝的李宜展交保後，在律師姜智揚陪同下離去，被問及有無要說明？李宜展揮揮手回應，今天沒有要說明。

聖宜診所偷拍事件爆發後，台北市中正一分局9日會同市刑大科偵隊發動搜索，發現診間有安裝監視器，且近期關鍵影像全數遭刪除，當日首度約談李宜展到案，訊後請回。由於診所聲明，刪除影像是因近期相關事件引起消費者憂心，所以主動刪除，檢方勘驗監視器後，認為內情不純，今天再約談李宜展等人到案。

有女性消費者日前向警方報案，指控診間床尾裝設監視器，警方11日報請北檢指揮偵辦，北檢分他字案由婦幼專組檢察官偵辦，案由為妨害性隱私等罪，當天傍晚隨即指揮警方搜索聖宜診所台北忠孝館，保全證據。

偷拍 愛爾麗 聖宜診所 醫美 北檢

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