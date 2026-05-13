偷拍爭議延燒 愛爾麗員工曝會員暖心鼓勵與退費拉鋸

連鎖醫美品牌愛爾麗醫美集團近日爆發針孔偷拍案，事件持續延燒，也讓部分會員對課程安排、個資與權益保障產生疑慮，進一步衍生退費爭議，第一線員工承受不小壓力，但仍有部分會員選擇持續完成既有課程，並向員工表達支持與鼓勵。

一名愛爾麗員工在社群平台發文並附上影片表示，近期工作壓力相當大，但仍收到許多會員主動關心與打氣，讓她十分感動。她提到，聽到客戶替第一線同事發聲時，「原本緊繃的情緒瞬間潰堤」，也感謝長期支持的會員願意繼續信任服務團隊。

該則貼文曝光後，吸引近800人按讚、上百則留言，不少員工與會員分享近期互動經驗。

從影片內容可見，當時有民眾到場辦理退費，現場另一名正在接受療程的會員則表達不同看法，認為自己仍願意持續接受服務，也提到家人長期以來皆有相關療程安排，因此選擇繼續支持。

不過，也有網友認為，此次針孔偷拍事件涉及隱私與信任問題，醫美機構更應正視管理與個資保護，相關行為本身並不可取。

不少留言則聚焦在後續服務是否正常運作。有會員詢問既有療程是否能照常進行，也有人表示，希望品牌能持續透明說明事件處理進度與改善措施；另有會員指出，自己原先因情緒因素提出退費申請，但冷靜後考量過往服務經驗與課程需求，最終決定保留課程安排。

此外，也有部分會員提到，品牌過去曾投入公益活動與弱勢關懷，但認為，面對此次爭議，企業仍應以更高標準檢視內部管理、隱私保護與消費者權益，才能重新建立外界信任。