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醫美診所偷拍疑雲延燒 北市今晚啟動24小時心理諮詢

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局今日下午由副市長林奕華帶隊，前往醫美診所、瘦身美容業持續跨局處聯合稽查。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今日下午由副市長林奕華帶隊，前往醫美診所、瘦身美容業持續跨局處聯合稽查。圖／北市衛生局提供

醫美診所偷拍疑雲延燒，北市衛生局今日下午由副市長林奕華帶隊，連同警察局、消防局、社會局、勞動局，前往醫美診所、瘦身美容業持續跨局處聯合稽查。另，衛生局今晚10時起啟動24小時心理諮詢支持服務。

今日稽查現場由警察局攜帶透過無線訊號偵測設備、鏡頭搜索器，對醫療機構進行反針孔調查。

消防局重點查核火警自動警報設備、住宅用火災警報器是否有疑似針孔攝影設備情形；勞動局檢查過程中，要求事業單位確實遵守相關法令規定，另提供宣導文宣，加強職場性平意識與防治觀念；社會局稽查業者的性騷擾防治措施，輔導業者善盡場所主人防治責任。

衛生局表示，截至目前查獲愛爾麗大安店有裝設針孔攝影機，但線路已遭剪斷﹔另愛爾麗南京店、站前店，以及光澤診所台北三民店有疑似攝影機拆除痕跡，光澤醫美診所台北忠孝店，業者稱諮詢室、雷射室攝影機已經拆除，現場無拆除痕跡。市府除持續稽查外，也將相關發現與檢警同步、積極配合司法調查。

衛生局表示，為即時回應民眾心理支持需求，衛生局自5月13日晚間10時起，啟動24小時心理支持服務；民眾如有心理困擾或情緒支持需求，可撥打心理諮詢專線0979-307-788，由專人提供傾聽陪伴及心理支持服務，並秉持「隱私守護、伴您到底」精神，視需求協助連結相關資源，陪伴民眾安心度過困難時刻。

北市衛生局今日下午由副市長林奕華帶隊，連同警察局、消防局、社會局、勞動局，前往醫美診所、瘦身美容業持續跨局處聯合稽查，現場發現疑似攝影機。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今日下午由副市長林奕華帶隊，連同警察局、消防局、社會局、勞動局，前往醫美診所、瘦身美容業持續跨局處聯合稽查，現場發現疑似攝影機。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今日下午由副市長林奕華帶隊，連同警察局、消防局、社會局、勞動局，前往醫美診所、瘦身美容業持續跨局處聯合稽查，現場發現疑似攝影機。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今日下午由副市長林奕華帶隊，連同警察局、消防局、社會局、勞動局，前往醫美診所、瘦身美容業持續跨局處聯合稽查，現場發現疑似攝影機。圖／北市衛生局提供

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