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醫美偷拍案連環爆 婦團籲設專責偵查單位、加重場所管理人刑責

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
現代婦女基金會、台灣防暴聯盟今召開記者會指出，醫美診所偷拍事件是涉及場所管理、數位犯罪、個資安全與性別暴力防治的「系統性影像性暴力」，應啟動國家級的影像性暴力防治機制。記者葉冠妤/攝影
現代婦女基金會、台灣防暴聯盟今召開記者會指出，醫美診所偷拍事件是涉及場所管理、數位犯罪、個資安全與性別暴力防治的「系統性影像性暴力」，應啟動國家級的影像性暴力防治機制。記者葉冠妤/攝影

醫美診所針孔偷拍近期連環爆，引發社會恐慌。現代婦女基金會今指出，此為涉及場所管理、數位犯罪、個資安全與性別暴力防治的「系統性影像性暴力」，籲啟動「國家級影像性暴力防治機制」，設立以被害者為中心的一站式服務、專責偵查單位，並建立高風險私密空間的安全檢查機制，也必須加重場所管理人偷拍的刑事責任，定為非告訴乃論罪。

現代婦女基金會批評，當前政府回應仍集中於「醫療法」裁罰與行政管理，並未正視事件本質是跨縣市、大規模、長期拍攝，甚至可能涉及網路直播散布的「系統性影像性暴力」，也缺乏跨部會、跨機關的整合性被害人保護與科技調查機制，暴露出我國性別暴力防治體系難以回應新型態的數位性暴力犯罪。

現代婦女基金會董事王如玄指出，從去年的北市咖啡廳到近期醫美診所偷拍，可見此類利用場所主人、雇主或管理者身分，在其管理場域中進行系統性偷拍的案件已非單一個案。但醫美偷拍事件爆發後，未見政府建立被害案件的分流與協調機制，也缺乏明確指引協助民眾理解報案、行政申訴與後續權益保障。

王如玄也點名社政主管機關消極、不作為，不但未主動針對涉案院所進行場所主人防治責任查核及裁罰，也未提醒民眾報案時也能提出性騷擾申訴，恐導致涉案企業及行為人的行政責任遭到縱放，呼籲社政主管機關主動介入調查。她也提醒，本案同時涉及「刑法」及「性騷擾防治法」，警方受理報案時，應一併告知受害者行政申訴權益，對加害者進行雙重究責。

她呼籲，對於利用管理權限、職務地位或場所控制權進行偷拍與性騷擾的惡質雇主、場所主人，應比照「權勢性騷擾」案件從重處理，加重裁罰。同時也應檢討修法，建立違法企業與負責人的雙重連帶賠償責任及公告機制，避免企業僅以切割個人行為的方式卸責。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩說，此類案件涉及大量被害人、長時間偷拍、跨平台散佈與複雜數位足跡，早已超出現行以「單一案件」、「個別報案」可處理的範圍，呼籲成立具備專業偵查數位性暴力的專責單位，並強化科技偵辦的人力、技術和訓練。

除此，吳姿瑩說，影像性暴力被害人往往需自行面對報警、行政申訴、影像下架等多重程序，奔波於不同機構間重複陳述，呼籲政府應以被害者完整的需求為中心，提供一站式整合服務，涵蓋影像下架與預防上傳、持續監測、同步處理跟蹤騷擾與威脅，並支持被害人長期復原。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯則指出，反偷拍不能只靠人民提高警覺，應成為公共安全治理的一部分。雖北市已建立「公共場所防止針孔攝影管理辦法」，但仍較偏向「反偷拍設備檢測」，尚未真正發展成完整的「高風險私密空間安全管理制度」。

她舉例，韓國已將偷拍問題視為「偷拍疫情」，開始建立女性安全巡檢隊、公共空間定期檢測、數位性犯罪被害人支援中心；英國則從醫師倫理、場所管理到資料保護共同監督，並明確指出廁所、更衣室、洗浴區等高度私密空間，原則上不得裝設監控與錄影設備。

中正大學法律系教授盧映潔認為，針對「濫用場域管理權限」的特殊惡性行為人應加重究責，「利用管理場所之機會」供給場所、工具或設備便利他人犯妨害秘密、偷拍或強拍性影像者也應納入重罰，嚴懲並杜絕場所管理人濫用空間管理優勢犯罪，保障民眾的安全與權益。

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