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擔心醫糾而裝密錄設備？衛福部批「鬼扯」 稱偷拍零容忍、違法送辦

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
醫美診所偷拍事件延燒，衛福部醫事司今邀集相關單位共同討論強化醫療場所相關隱私規範，直呼偷拍零容忍「為了醫糾是鬼扯」，今共達成4點共識。報系資料照
醫美診所偷拍事件延燒，衛福部醫事司今邀集相關單位共同討論強化醫療場所相關隱私規範，直呼偷拍零容忍「為了醫糾是鬼扯」，今共達成4點共識。報系資料照

醫美診所偷拍事件延燒，衛福部醫事司今邀集相關單位共同討論強化醫療場所相關隱私規範，直呼偷拍零容忍「為了醫糾是鬼扯」，今共達成4點共識，隱藏式密錄設備完全不能設置、公共區域要設置明顯公告、低度隱私空間攝影要提前告知取得同意、高度隱私空間部能攝影，手術教學例外但也需取得同意。另3個月內將現行醫療機構醫療隱私維護規範完成更新及公版同意書內容。

醫師司長劉越萍表示，今會議邀集醫師公會全聯會、醫院協會、醫中協會、區域醫院協會、社區醫院協會、基層醫療協會、基層診所協會、基層醫師協會，另有4個美容醫學團體，以及各地方衛生局共同討論，共達成4點共識。

「為了醫糾是鬼扯」劉越萍說，第一，醫療機構禁止使用密錄設備，市面上的密錄器都是零容忍要譴責，任何密錄器、偽裝偵煙設備、隱藏式攝影機這類，衛福部及醫界都有高度共識。

劉越萍說，第二，公共空間為了公共安全理由可以正常架設固定式的錄影設備，不過需要在明顯處公告標示給大家，依據個資法這是不需要經過同意，但需要告知。第三，低度隱私空間如問診診間等，錄影前需告知病人相關個資法規範，並要取得患者書面同意。最後高度隱私空間如手術房或內診診間禁止錄影，不過手術教學視為例外，需取得患者同意，並僅限拍到局部區域。

針對有診所安裝偵煙視攝影機卻強調是常規攝影機是否要全面拆除，劉越萍表示，正常狀況下面醫療機構就不會使用這種攝影機，基本上會請衛生局直接告發，只要查到就是違法就會送辦。

劉越萍說，規範的相關細節會持續研議，而公版同意書的相關改善措施及注意事項將於3個月內完成優化，現階段先使用各家醫院版本同意書先行使用。

偷拍 愛爾麗 衛福部

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