針孔購買實名制…游淑慧曝行政院去年3藉口：回北市冷冰冰官樣文

近期爆發醫美診所遭控偷裝針孔案。民進黨立委林俊憲要求針孔攝影機列實名制購買，行政院長卓榮泰回應，有義務免除民眾恐懼。國民黨北市議員游淑慧則三問行政院，「現在才知道民眾恐懼？」去年她要求北市府函文中央立法建議，結果被行政院以冷冰冰的官樣文回應。

「行政院當初的無感、推拖、牛步，現在看來格外諷刺。」游淑慧說，去年的行政院冷血、推託，才造成偷拍的蔓延、受害者擴大。針孔攝影機實名制、特殊攝影裝置源頭管理，真的應該立即研議修法。不要每次都等受害者變多了，才假裝自己終於看見問題。

游淑慧今天在臉書表示，早在去年4月，她就在北市議會正式提案，要求北市警察局與法務局研議「特殊攝影裝置管理條例」，推動針孔攝影機販售「實名制」、用途審查與源頭管理，並要求北市府發函中央做立法建議，結果行政院怎麼回？不是積極研議、不是立即面對，而是一篇冷冰冰的官樣文章。

游說，當時她要求北市府發函中央做立法建議，結果行政院怎的官樣文章。藉口一：行政院說，查日本、韓國、新加坡都沒有把針孔攝影機或隱藏式攝影裝置列為違法物品，WTO也沒有相關禁售規定；藉口二，行政院又說，這類裝置也可能有防盜、監控、影音記錄等合法用途，貿然管制可能影響正當發展；藉口三更離譜，行政院還說，針孔裝置爭議多集中於被用來偷拍等不當行為，是使用者違法使用所致，並反問，是否有必要另訂銷售通路及實名制購買規範。

游淑慧問，中央說日韓沒有販售規定，別人沒做，所以台灣就不能先做嗎？ 並稱這類裝置可能有防盜、監控、影音記錄等合法用途，游說，這更是偷換概念，且主張「實名制」與「用途審查」並不是全面禁售；至於偷拍是使用者違法使用所致，游說，這不是廢話？槍枝本身也沒有罪惡，也是使用者怎麼使用問題。那台灣幹嘛管制槍？

游說，正因為大家都知道針孔設備常被拿來偷拍，偷拍已是犯罪工具鏈的一環，所以才更需要源頭管理。她嘆，政府不能永遠只在悲劇發生後說依法偵辦，卻對工具流通裝作沒看見。最近一連串案件，已經證明她當初的示警不是多慮，而是太早講、太準講。