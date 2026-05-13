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醫美偷拍事件連環爆 醫籲衛福部明訂指引：過去規範不詳盡 診所易踩紅線

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
醫美診所接連爆出偷拍，其中愛爾麗集團董事長常如山遭收押，上周衛福部長石崇良也表態要求衛生局給予停業處分。（本報資料照片）
醫美診所接連爆出偷拍，其中愛爾麗集團董事長常如山遭收押，上周衛福部長石崇良也表態要求衛生局給予停業處分。（本報資料照片）

醫美診所偷拍事件延燒，衛福部醫事司今邀集相關單位共同討論如何醫療場所相關隱私規範。中華民國醫師公會全聯會醫事法規委員會召委周賢章表示，現行「醫療機構醫療隱私維護規範」僅「醫療過程中若要錄音錄影，要徵得雙方同意」，希望衛福部訂出明確規範讓醫療機構遵循，並同步提案公共區域急診間設置規範，如何因應及自保。

醫美診所接連爆出偷拍，其中愛爾麗集團董事長常如山遭收押，上周衛福部長石崇良表態要求衛生局給予停業處分。

周賢章表示，衛福部2015年頒布醫療機構醫療隱私維護規範，但其中一條僅提到「病人就診時，應確實隔離其他布相關人員；於診療過程，醫病雙方如需錄音或綠影，應先徵得對方之同意」，其他都在講布簾、要有人在場等，並沒有具體提到監視器如何設置。

周賢章說，他身為耳鼻喉科醫師，在診間看診、對話、聽診沒什麼問題，但如果要檢查，需要脫衣服、有隔布簾的地方，監視器就絕對不能照到。

現在問題出現在錄影事件，周賢章說，希望衛福部針對監視器要怎麼設置，訂出一個明確規範，醫療機構才能遵循。之前只講「雙方同意」，但沒說哪裡能裝、不能裝、要怎麼裝。建議例如不能裝針孔隱藏式的，如果要錄影公告要明顯一點，且醫師要了解，如何在不違反憲法保障的隱私權下達成平衡，「大家照表操課，才不會踩紅線。」

一般大家都知道公共區域沒問題，但有爭議的是「診間看診」，周賢章表示，除了怕病人隱私被侵犯，但醫師也怕發生「醫療暴力」，如果診間沒錄音錄影就沒證據，但若有人知道有監視器就比較不敢做醫療暴力、爭議及性騷擾疑慮，會有嚇阻作用。

周賢章說，很多性騷擾案件都是因為有監視器才能釐清是否成立，這對醫病雙方都有保障，不只是保障醫生，也保障病人，如果你真的做了什麼事，錄影出來醫生就要負責，病人也不用辛苦舉證，今會提案討論如何因應。

周賢章表示，今天先開第一次會，不確定結論如何，據了解衛福部可能會參考英國規範，來明訂調整。

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