從咖啡廳到醫美診所…偷拍案頻傳 婦團籲設專責單位、加重刑責

醫美診所涉偷拍事件頻傳，婦團今天表示，這是大規模、系統性偷拍犯罪，但目前缺乏跨部會整合性的被害人保護與科技調查機制，呼籲政府設專責單位，並加重場所管理人刑事責任。

醫美診所涉偷拍案持續延燒，現代婦女基金會今天召開記者會，要求政府啟動國家級影像性暴力防治機制，並提出四項訴求，包含建構以被害者為中心的一站式服務、建置科技影像比對與情資整合系統、建立高風險私密空間的安全檢查機制，以及加重場所管理人偷拍刑事責任，並定為非告訴乃論罪。

現代婦女基金會董事王如玄表示，從台北市大同區咖啡廳偷拍事件，到近期醫美診所長期裝設針孔偷拍案件，顯見在數位時代若無採取有效預防措施，偷拍犯罪恐越演越烈，且偷拍事件發生後，業者竟有時間一路滅證，可見國家對此事件處理掉以輕心。

王如玄說，這次受害者眾多，各縣市湧入大量報案與消費者權益保護需求，但只看到被害人自行成立自救會，且因資訊龐雜、人心惶惶；未見政府單位積極建立大量被害案件的分流與協調機制，也缺乏明確指引，協助民眾理解報案、行政申訴與後續權益保障程序。

此外，王如玄強調，這絕不是單一偷拍事件，包含按摩、三溫暖等與民眾有可能裸露身體等場所，都應藉由這次事件建立有效預防補正措施；呼籲政府應建立統一被害人服務窗口與明確指引、整合刑事偵辦與行政申訴流程，並建立稽查法源基礎，賦予機關主動調查權限等。

王如玄也說，對於利用管理權限、職務地位或場所控制權，進行偷拍與性騷擾的惡質雇主、場所主人，應比照「權勢性騷擾」案件從重處理，不論刑事或民事都應加重裁罰，並公告讓消費者周知等。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩說，偷拍犯罪受害者會有報案、性影像下架等多重需求，卻須自行奔波不同機構間求助；政府應以被害者完整的需求為中心，提供一站式整合服務，涵蓋影像下架與預防上傳、持續監測、同步處理跟蹤騷擾與威脅，並支持被害人長期復原。

吳姿瑩表示，台灣在114年就有「性別暴力防治國家行動計畫」，但仍停留在宣導、教育層次；當犯罪型態已朝向科技化、平台化與組織化發展，政府應積極建立跨平台、跨機關且相互介接的影像資料庫，整合行為人、被害人、犯罪手法等資訊，引進科技辨識功能，快速比對犯罪模式，並強化科技偵辦的人力、技術和訓練，成立真正具備專業偵查數位性暴力的專責單位。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯指出，韓國已將偷拍問題視為「偷拍疫情」（Spycam Epidemic），並開始建立女性安全巡檢隊、公共空間定期檢測與數位性犯罪被害人支援中心等，台灣也應建立高風險私密空間的安全檢查機制，強化隱私安全管理制度。

吳姿瑩也提醒，目前已有受害影像及個資疑似外流至社群平台，呼籲民眾若遭遇相關威脅，應盡速向正式單位求助，避免傷害持續擴大。