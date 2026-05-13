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北市反針孔蔣萬安提「知情同意書」 希望能夠有範本

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午視察士林區溪山里等高地供水工程。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安下午視察士林區溪山里等高地供水工程。記者林麗玉／攝影

近期知名醫美診所連續爆出疑似裝設隱藏式攝影設備偷拍事件，蔣萬安今公布反針孔6大措施，另外所謂「知情同意書」，蔣萬安下午受訪指出，希望能夠有的範本，包括載明同意授權的範圍、使用、用途、目的，以及包括保存的期限、方式，何時銷毀及銷毀的方式。

蔣萬安下午視察士林區溪山里等高地供水工程，針對反針孔措施，蔣萬安受訪時說，再次重申台北市政府的立場，絕不允許任何違法偷拍、侵害市民隱私的行為，絕對嚴加查辦、絕不寬待。此外，除了從上周開始為期兩周擴大全面的稽查外，也可以從源頭做有效的管理。

蔣萬安說，包括去年6月就有建請中央，針對市面上可以隨處採購隱蔽式針孔的拍攝設備，進行有效管理，包括「實名登記制」，另外對於所謂「知情同意書」也希望能夠有的範本，同時北市府這次也立刻成立了包括「消費爭議處理專小組」，協助接下來消費者後續可能的團體訴訟。

蔣萬安表示，社會局也立刻成立了包括心理諮商以及法律諮詢服務的專線，同時也請警察局以及相關局處，積極針對反針孔偷拍設備使用，以及相關稽查的專業訓練，全面提升並擴大稽查的量能，一定是全面來進行稽查，而且希望從源頭控管，全面確保所有市民的隱私以及安全。

蔣萬安說，市府也在去年，從原本暫行條例一個新的管理辦法，市府會針對各局處所轄管的場域，有要求業者每個月要自主反針孔偵測相關的作業，而且要回報，市府就會公布這些所有回報，以及市府抽查相關的結果，讓市民清楚瞭解，市府會透過這樣的方式，要求業者必須要依照規定來進行。

偷拍 愛爾麗 蔣萬安

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