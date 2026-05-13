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醫美診所涉偷拍 蔣萬安倡針孔攝影機購買實名制

中央社／ 台北13日電

愛爾麗光澤醫美診所陸續爆出藏針孔攝影機，台北市長蔣萬安今天表示，市府將加強稽查並提供市民法律諮詢服務，同時建請中央研議相關器材購買實名制，以落實源頭防堵。

蔣萬安今天在臉書發文表示，台北市絕不容許任何針孔偷拍、侵害隱私的不法行為，市民的安全與隱私，沒有任何妥協空間，因此除從8日起啟動針對全市醫美診所、體育場館及三溫暖啟動的反針孔偷拍聯合稽查，市府還推動6項措施。

蔣萬安說，首先，為落實源頭防堵，市府去年就曾發函建請行政院針對隱藏式針孔攝影設備做全國性的立法，改採實名制購買，如今要再次建請中央重新審慎研議，防堵有心人遂行偷拍的行為。

第2，他表示，已要求衛生局及法務局向中央主管機關具體建議，修訂「定型化契約應記載事項」及「醫療同意書」相關規範，確保所有規範都應符合「個人資料保護法」第8條的應告知事項，所有錄音、錄影行為都必須在同意書或契約中白紙黑字載明，確保民眾有充分知情權與同意權。

蔣萬安表示，只要民眾沒有事先同意被拍就是違法，台北市副市長張溫德明天出席行政院會時，將向行政院長卓榮泰分享台北市的具體建議和方案，一起守護民眾隱私。

他接續表示，第3項措施為成立專案小組，協助提出團體訴訟，並主動協助退費及損害賠償相關事宜；第4項為提高現場稽查頻率；第5項為公布業者反針孔自主偵測及審核執行結果，針對高度隱私期待的行業，若沒有定期回報就向社會大眾公告。

蔣萬安說，最後一項為提供被害人心理諮商與法律諮詢服務，市民若有任何相關需求，可撥打台北市性騷擾防治專線，市府將全力提供協助，堅定守護市民隱私與安全，對於偷拍犯罪追究到底。

台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

偷拍 愛爾麗 光澤 醫美 針孔攝影機

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