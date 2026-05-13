醫美偷拍連環爆⋯衛福部未接獲性影像流傳 已發文地方政府提醒稽查

近期知名連鎖醫美診所愛爾麗爆發針孔案件，後續全台多家醫美診所、中醫診所、月子中心等陸續被民眾踢爆也裝設同款針孔錄影機，遭警方搜索。為此，衛福部保護司上周五緊急行文各縣市政府，除要求依法提供被害人保護、支持服務外，也提醒善用政策工具實施稽查，督導「場所主人」（即業者）落實防範偷拍的責任。

醫美診所偷拍涉及多元法規，衛福部日前已行文要求愛爾麗停業。民團則出面呼籲，此類案件涉及多重法規，除「醫療法」外也與「性騷擾防治法」相關，主管官應主動釐清診所是否違反場所主人防治性騷擾義務，若屬實應加重裁罰。對此，衛福部保護司司長郭彩榕指出，已於5月8日行文地方政府，要求依法落實被害人保護，並提醒利用政策工具，監督場所主人是否善盡責任。

郭彩榕指出，行文內容提醒地方政府社政單位，依「性侵害防治法」、「兒少性剝削防制條例」、「性騷擾防治法」，在接獲相關單位通報轉介後，落實提供被害人保護服務，並針對醫美相關場所，檢視場所主人是否善盡「性騷擾防治法」規範的防治性騷擾責任，實務上是否由社會局處單獨稽查，或社政、衛政聯合稽查，需由地方政府協調。

因診所偷拍連環爆，外界質疑是否與集團犯罪有關，甚至質疑案件與網路色情論壇相關，被偷錄的性影像孔流竄至相關平台。對此，郭彩榕表示，若有類似情況，將由檢警依法偵辦、追究責任，因涉及犯罪偵查，目前尚無掌握本案影像流向，至於衛福部性影像處理中心，截至目前所接到案件中，尚無近期案件相關診所單位的影像。

除醫美業者外，中醫診所、岩盤浴等不同類型單位陸續被揪出裝設針孔攝影機。對此，郭彩榕指出，除提醒地方社政單位善用政策工具，對轄內醫美單位實施稽查外，地方政府原先就會安排例行性稽查，並設定稽查重點，呼籲地方社會局處落實相關措施。