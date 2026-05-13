針孔偷拍案延燒 許淑華擬推「針孔購買實名制」強化追蹤

愛爾麗偷拍事件持續延燒，台北市議員許淑華表示，針對北市針孔管理辦法將研議加嚴，要將針孔攝影機的購買、流通建立實名制可追蹤的規範，她會盡快將議案整理好，於北市議會提出。

許淑華表示，身為北市議員，提出改良並強化「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」，應該將這條自治規則，通過議會審查並正式升級為「自治條例」，使相關規範更具強制力、也訂定更明確的處罰。

她說，再來，目前這條自治規則主要聚焦在「定期偵測」。但應該是要將「隱匿式攝影設備」也就是俗稱針孔攝影機的購買、流通過程，建立一套實名、可追蹤的規範，納入法規中。透過大幅提高犯罪工具的獲取難度，遏止歪風；實名購買也可以幫助檢警在案發後更快抓到嫌犯。

許淑華說，會將議案整理好，在台北市議會提出。而行政院長卓榮泰也表態，將積極訂定保護隱私相關配套，她支持並希望中央盡快推出改革。

她說，回顧這次事件，無論是社群上勇敢揭發的吹哨者，還是公共政策網路參與平臺的連署迅速通過，認為公民社會都扮演著最重要的力量。唯有強化制度，才能回應公民的心聲，任何人的隱私與身體都不該受到危害。