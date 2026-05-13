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光澤醫美相關企業 減重中醫、岩盤浴業者遭搜索

聯合報／ 記者蕭雅娟蔣永佑葉德正黃子騰林琮恩／連線報導
光澤醫美診所新北市3間分店疑裝設針孔偷拍病患，檢方再針對該集團相關企業進行搜索。圖／聯合報系資料照片
光澤醫美診所新北市3間分店疑裝設針孔偷拍病患，檢方再針對該集團相關企業進行搜索。圖／聯合報系資料照片

愛爾麗醫美診所偷拍事件引發社會恐慌，光澤醫美集團診所也被控安裝煙霧偵測器型的針孔攝影機，新北地檢署懷疑關係企業、減重中醫診所「京都堂」、岩盤浴「澤之湯」安裝同款攝影機，昨指揮警方搜索雙北多家分店，查扣主機設備等證物。

新北檢偵辦光澤醫美被控妨害性隱私案，位於新北市的三家分店疑似安裝針孔偷拍患者，板橋中山店陳姓經理與ＩＴ設備部門唐姓主管羈押禁見，奉命拆除監視器的五名工程師各五十萬元交保。

光澤與京都堂為同集團關係企業，各分店安裝攝影機的廠商相同，均安裝煙偵型針孔攝影機，檢方擴大追查。

新北檢昨搜索京都堂板橋、新莊、三重、林口店，台北地檢署則指揮台北市刑大搜索京都堂新店、古亭、南京店，及光澤診所忠孝、古亭、大直、南西店，澤之湯岩盤浴忠孝店也被搜，查扣各分店的主機、攝影設備交由新北檢釐清。

又有2醫美診所涉錄影

因有女子指控至聖宜診所站前館做私密處除毛，事後向店家確認診間有錄影，擔心被拍攝私密部位，報案求助。北檢十一日再指揮市警大安分局搜索聖宜台北忠孝館，查扣主機、攝影鏡頭，請黃姓店長說明，警詢後請回，朝刑法妨害性隱私、妨害祕密罪偵辦。

新北市八日起啟動全市「擴大反針孔稽查專案」，發現樂菲時尚診所在診療室及手術室內裝設煙偵型攝影機，診所雖稱診療同意書有告知民眾全程錄影，但使用針孔攝影機涉違反刑法相關規定，已移請新北檢偵辦。

衛福部長石崇良表示，將會針對醫療機構中如何強化錄影、攝影及影像資料、照片留存等，訂定管理辦法，這部分近期就會先做。

偷拍 愛爾麗

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愛爾麗針孔事件延燒，北市議員質詢，除了醫療院所外，警局統計兒童性剝削案，1成都在校園內，教育局該如何防治。國小校方及教育局強調，都有固定稽查，截至115年2月已抽查206校，皆無異狀。北市補教業者說，除了稽查外，教室內也有監視器，保障師生雙方安全。

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