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偷拍還是自保？ 醫美錄影遊走灰色地帶 醫喊話建立明確法規

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國際白疤中心創辦人、東方國際美容外科醫學會台灣國家代表曹賜斌醫師。圖／曹賜斌提供
國際白疤中心創辦人、東方國際美容外科醫學會台灣國家代表曹賜斌醫師。圖／曹賜斌提供

醫美診所針孔偷拍風波持續蔓延，儘管引發侵犯隱私的疑慮，不過外科醫學會資深醫師指出，醫療院所裝設監視器，已在現行醫療環境相當普遍，背後涉及醫病安全、暴力及糾紛等問題，政府應主動介入，盡速建立更明確規範，兼顧病患隱私和醫護權益，避免爭議持續擴大。

國際白疤中心創辦人、東方國際美容外科醫學會台灣國家代表曹賜斌今天表示，近年醫療暴力事件頻傳，醫護人員遭病患攻擊、恐嚇案例增加，加上醫療糾紛中，也有不少病患自行錄影後，再經剪輯片段做出不實控訴，引發醫師及院方壓力，醫院、診所在公共區域、診間裝設監視器，希望透過全程錄影保護醫病雙方已成常態。

曹賜斌強調，無論院方錄影或病患自行錄影，都應建立在「事前告知」與「取得同意」前提下，否則恐涉及侵害隱私與違法疑慮。

外界質疑醫美針孔攝影機涉嫌偷拍身體隱私畫面，曹賜斌認為，若真有涉及不法蒐集個資、掌握隱私或作為把柄威脅取財、或政治目的，當然必須徹查，但真相未明前不應過度渲染，避免形成獵巫式輿論，讓整體醫療環境承受更大壓力。

他表示，醫療院所對於監視設備設置位置、錄影範圍、保存方式及病患知情權等，缺乏一致且明確規範，建議衛福部盡速研議訂定相關法則，建立醫療場域錄影標準，讓醫病雙方權益都能受到保障。

曹賜斌呼籲社會討論相關案件時，應維持平衡與理性，兼顧病患隱私與醫療人員處境，避免片面放大個案，讓輿論回歸公共利益與制度檢討。

偷拍 愛爾麗

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