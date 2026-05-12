新北反針孔專案全面清查 揪出樂菲時尚診所也涉偷拍「有告知民眾」

醫美診所涉偷拍案，引發恐慌，新北5月8日起啟動全市「擴大反針孔稽查專案」，稽查過程中，發現轄下「樂菲時尚診所」在診療室及手術室內裝設偵煙型監視器，雖該診所表示相關診療同意書有告知民眾全程錄影，但使用針孔攝影機疑涉違反刑法相關規定，已立即移請新北地檢署偵辦。

新北市衛生局指出，知名醫美集團涉嫌裝設偵煙型攝影機偷拍一案，市府高度重視病人隱私及就醫安全，市長侯友宜也強調，絕不姑息侵害市民隱私之行為。

新北市衛生局說，新北市府公安小組展開跨局處聯合稽查，稽查對象除醫美診所外，更擴大至具備高度隱密空間的場所，包括三溫暖業者、健身中心及體育場館，除原有的建築物與消防安全檢查外，同時將隱私安全納入檢查重點項目，以最高標準杜絕偷拍風險，確保市民享有安全無虞的消費與就醫環境。

稽查過程中，發現轄下「樂菲時尚診所」於診療室及手術室內裝設偵煙型監視器，雖該診所表示相關診療同意書有告知民眾全程錄影，惟因使用針孔攝影機疑涉違反刑法相關規定，已立即移請地檢署偵辦，後續將積極配合司法機關調查。

市府呼籲民眾，如遇相關情況或疑慮，請持相關事證向衛生局通報或向警政單位報案，將全力協助民眾維護權益。

新北市府也重申，所有醫療機構及消費場所應恪遵病人隱私維護規範、醫療法、個人資料保護法及消費者權益保障相關規範。任何侵害民眾隱私之行為，市府將依法查明，絕不寬貸。