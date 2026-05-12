愛爾麗爆針孔偷拍…北市去年稽查未發現 議員揭法規漏洞

近期陸續爆出愛爾麗等醫美診所被控偷裝針孔，引發民眾恐慌，北市衛生局今天被議員何孟樺問及去年例行稽查，有沒有查愛爾麗等分店，衛生局坦言，去年有針對愛爾麗大安、南京兩家分館、聖宜等都有定期稽查，但也坦言並沒有查到有針孔。

北市議會警政衛生部門質詢，議員聚焦偷裝針孔案。議員何孟樺問，目前爆出幾家偷裝針孔的診所、坐月子中心等，北市府去年定期稽查，是否有稽查到這幾家業者嗎？衛生局醫事科長吳岱穎表示，愛爾麗在北市一共有五家，去年有稽查大安、南京兩家；兩家聖宜診所一家書審、一家實地稽查，衛生局同仁去現場都會看、也有針對業者衛教。

但何質疑，這樣聽來，就是沒稽查到針孔，「看來稽查也沒有用，大家還是受害了。」

何孟樺認為，私密影像事件對女性影響更大，尤其女性因擔心可能有偷拍，都變得提心吊膽，怕被看光光，甚至更擔心影像流出，消費者可能陷入無限恐慌，政府事前預防更加重要，但目前的稽查與管理強度恐怕都不夠。

何也點出目前法規幾個漏洞，包括僅規定機關「得」檢查反針孔偵測，稽查不一定會反針孔偵測；後續也沒有裁罰機制，管理強度不夠。她要求北市府五點強化管理，包括如有裸露必要的場所，警察機關應該定期反針孔檢查；其他公共場所數量眾多，但也應每年依比例稽查；還有強化業者義務，提高法律位階為自治條例，給業者有義務要保障消費者隱私安全；另外也要訂定罰則；並建議建立醫病影像指引、公開稽查結果，不要讓合法業者，因非法業者受到傷害。

衛生局長黃建華允諾，會建立醫病影像指引，並加強教育宣傳、公開稽查結果，衛生局會努力來做；警察局長林炎田也表示，針對醫院、醫美診所、健身房等，應由主管機關會同警察機關聯合稽查，但不宜由警察機關直接稽查，否則會被外界誤解警察權力過大或警察國家，議員建議的會與相關單位討論。