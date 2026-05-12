針孔案延燒校園怎麼防？ 國小、補教業這樣說

愛爾麗針孔事件延燒，北市議員質詢，除了醫療院所外，警局統計兒童性剝削案，1成都在校園內，教育局該如何防治。國小校方及教育局強調，都有固定稽查，截至115年2月已抽查206校，皆無異狀。北市補教業者說，除了稽查外，教室內也有監視器，保障師生雙方安全。

敦化國小校長劉建男表示，針對校園男女廁都會有定期監測，但若偷拍擴及到校園其他地區，即便是教室都難以預防。他說，近期從法院案例可見，教室內錄音、錄影問題嚴重，有學生偷拍老師上課再放到網路群組公審，「這也是會侵害老師上課權，老師也會變得壓力。」

劉建男說，雖然校園內要求學生不得攜帶錄音錄影功能的手機等，但科技進步，如果學生放在口袋、書包，校方也不能搜身，確實會很難預防，同理可證，這也算是偷拍的一環。

台北市補習教育事業協會總幹事張浩然表示，補習班從一、二年前的黃子佼事件後，就開始落實反針孔偵測，並且每個月會記錄一次，除了關鍵的廁所之外，教室內通常也會裝設監視器，「畢竟現在也擔心學生自導自演性騷等狀況，也是保障業者本身。」

他說，同時，教育局的公安稽查也會做偵測，「基本上都已做到滴水不漏。」

教育局表示，依管理辦法，針對校內廁所、更衣室、淋浴間等私密空間，每月進行反針孔偵測至少1次。同時持續落實抽查複檢機制，委託專業廠商入校抽測，每月12校，各行政區安排1校進行抽測，內含大校、小校及各學習階段，符合每月合宜的檢測量能。

教育局表示，截至115年2月已抽查206校，皆無異狀，持續積極守護師生安心學習的校園環境。

教育局強調，會持續將數位性別暴力、網路安全、性私密影像防制及兒少性剝削防制等議題，納入性別平等教育，同時配合新興風險更新教育內容。

針對疑似兒少性剝削案件，教育局表示，依規定於24小時內完成校安及社政通報，並同步啟動學生保護、輔導支持及必要協處機制；如案件涉及網路性影像，也將協助學生透過iWIN網路內容防護機構及相關單位進行通報與下架，以即時降低影像散布及傷害擴大風險。