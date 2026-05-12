快訊

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「6女將共同承擔」

文大生大稻埕跳河救人失聯 蔣萬安親電侯友宜：雙北共同搜救

史上最高罰款！10家分行內鬼勾結詐團 金管會重罰台中商銀3200萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

針孔案延燒校園怎麼防？ 國小、補教業這樣說

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
避免國小發生偷拍案，北市教育局強調，依管理辦法，針對校內廁所、更衣室、淋浴間等私密空間，每月進行反針孔偵測至少1次。示意圖／ingimage
避免國小發生偷拍案，北市教育局強調，依管理辦法，針對校內廁所、更衣室、淋浴間等私密空間，每月進行反針孔偵測至少1次。示意圖／ingimage

愛爾麗針孔事件延燒，北市議員質詢，除了醫療院所外，警局統計兒童性剝削案，1成都在校園內，教育局該如何防治。國小校方及教育局強調，都有固定稽查，截至115年2月已抽查206校，皆無異狀。北市補教業者說，除了稽查外，教室內也有監視器，保障師生雙方安全。

敦化國小校長劉建男表示，針對校園男女廁都會有定期監測，但若偷拍擴及到校園其他地區，即便是教室都難以預防。他說，近期從法院案例可見，教室內錄音、錄影問題嚴重，有學生偷拍老師上課再放到網路群組公審，「這也是會侵害老師上課權，老師也會變得壓力。」

劉建男說，雖然校園內要求學生不得攜帶錄音錄影功能的手機等，但科技進步，如果學生放在口袋、書包，校方也不能搜身，確實會很難預防，同理可證，這也算是偷拍的一環。

台北市補習教育事業協會總幹事張浩然表示，補習班從一、二年前的黃子佼事件後，就開始落實反針孔偵測，並且每個月會記錄一次，除了關鍵的廁所之外，教室內通常也會裝設監視器，「畢竟現在也擔心學生自導自演性騷等狀況，也是保障業者本身。」

他說，同時，教育局的公安稽查也會做偵測，「基本上都已做到滴水不漏。」

教育局表示，依管理辦法，針對校內廁所、更衣室、淋浴間等私密空間，每月進行反針孔偵測至少1次。同時持續落實抽查複檢機制，委託專業廠商入校抽測，每月12校，各行政區安排1校進行抽測，內含大校、小校及各學習階段，符合每月合宜的檢測量能。

教育局表示，截至115年2月已抽查206校，皆無異狀，持續積極守護師生安心學習的校園環境。

教育局強調，會持續將數位性別暴力、網路安全、性私密影像防制及兒少性剝削防制等議題，納入性別平等教育，同時配合新興風險更新教育內容。

針對疑似兒少性剝削案件，教育局表示，依規定於24小時內完成校安及社政通報，並同步啟動學生保護、輔導支持及必要協處機制；如案件涉及網路性影像，也將協助學生透過iWIN網路內容防護機構及相關單位進行通報與下架，以即時降低影像散布及傷害擴大風險。

偷拍 愛爾麗 校園 教育局

延伸閱讀

嘉市議員黃露慧質詢校園安全 批教育處長郭添財認知失職

遭疑調查不透明！桃園營養午餐有異物 教育局：已開罰並告知家長

醫美診所涉偷拍可否停業？新北副市長劉和然：從嚴處理

桃園連、轉任高中校長異動傳放話惹議 教育局說重話

相關新聞

新北反針孔專案全面清查 揪出樂菲時尚診所也涉偷拍「有告知民眾」

醫美診所涉偷拍案，引發恐慌，新北5月8日起啟動全市「擴大反針孔稽查專案」，稽查過程中，發現轄下「樂菲時尚診所」在診療室及手術室內裝設偵煙型監視器，雖該診所表示相關診療同意書有告知民眾全程錄影，但使用針孔攝影機疑涉違反刑法相關規定，已立即移請新北地檢署偵辦。

醫美診所偷拍案雪球愈滾愈大 光澤、京都堂多店遭搜索

愛爾麗醫美診所偷拍事件引發社會恐慌，檢警持續擴大偵辦，今天再度搜索光澤診所位於板橋、三重、新莊、三峽等6間分店，同時連鎖中醫診所京都堂也被搜索，新北市衛生局也同步派員到場配合稽查。確切涉案情節仍待檢警調查釐清。

愛爾麗爆針孔偷拍…北市去年稽查未發現 議員揭法規漏洞

近期陸續爆出愛爾麗等醫美診所被控偷裝針孔，引發民眾恐慌，北市衛生局今天被議員何孟樺問及去年例行稽查，有沒有查愛爾麗等分店，衛生局坦言，去年有針對愛爾麗大安、南京兩家分館、聖宜等都有定期稽查，但也坦言並沒有查到有針孔。

針孔案延燒校園怎麼防？ 國小、補教業這樣說

愛爾麗針孔事件延燒，北市議員質詢，除了醫療院所外，警局統計兒童性剝削案，1成都在校園內，教育局該如何防治。國小校方及教育局強調，都有固定稽查，截至115年2月已抽查206校，皆無異狀。北市補教業者說，除了稽查外，教室內也有監視器，保障師生雙方安全。

知名減重中醫「京都堂」也陷偷拍疑雲 雙北檢警搜索光澤、京都堂分店

光澤醫美診所日前傳出偷拍案由新北地檢署偵辦中，今台北地檢署配合新北檢，指揮台北市刑警大隊搜索北檢轄區7家診所、分店，其中包含光澤關係企業的知名減重中醫診所「京都堂」，為保全證據檢警陸續查扣相關主機設備，全案持續搜索中，將持續釐清妨害性隱私案相關事證。

苗博雅出示醫美「全程錄影」契約 質詢是否有效力？ 北市衛生局這樣回

愛爾麗針孔事件擴大，北市議員苗博雅今天議會質詢，提到有些醫美相關業者會在合約寫到療程全程錄音錄影，也出示消費者簽名，這樣是否有效？衛生局表示，簽名的民眾也要完全知情，否則不具效力，強調近期會稽查業者合約內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。