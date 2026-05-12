知名減重中醫「京都堂」也陷偷拍疑雲 雙北檢警搜索光澤、京都堂分店

光澤醫美診所日前傳出偷拍案由新北地檢署偵辦中，今台北地檢署配合新北檢，指揮台北市刑警大隊搜索北檢轄區7家診所、分店，其中包含光澤關係企業的知名減重中醫診所「京都堂」，為保全證據檢警陸續查扣相關主機設備，全案持續搜索中，將持續釐清妨害性隱私案相關事證。

北檢指出，新北地檢署偵辦光澤醫美被控妨害性隱私案，今配合新北檢為保全證據，指揮北市刑大搜索光澤忠孝店、光澤古亭店、光澤大直店、光澤南西店，及古亭京都堂中醫診所、南京京都堂中醫診所、新店京都堂中醫診所等7處所，查扣相關主機、攝影設備，將交由新北地檢署持續釐清相關案情。

新北檢偵辦光澤診所被控裝設針孔偷拍病患，其中板橋中山店陳姓店經理及唐姓資訊主管因涉嫌滅證，遭檢方聲請羈押禁見獲准，陳也是集團營運協理，唐則是總公司資訊研發主管，涉嫌下令拆除攝影器材遭聲押獲准。今新北檢也指揮搜索新莊京都堂、林口京都堂等多處診所。