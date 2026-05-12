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知名減重中醫「京都堂」也陷偷拍疑雲 雙北檢警搜索光澤、京都堂分店

聯合報／ 記者蕭雅娟蔣永佑／台北即時報導
光澤醫美診所新北市3間分店疑裝設針孔偷拍病患，陳姓集團營運協理與唐姓總公司資訊研發主管涉嫌共同下令拆除針孔錄影器材遭羈押，檢方呼籲診所負責人王朝輝盡速返國說明案情，面對司法調查。聯合報系資料照
光澤醫美診所新北市3間分店疑裝設針孔偷拍病患，陳姓集團營運協理與唐姓總公司資訊研發主管涉嫌共同下令拆除針孔錄影器材遭羈押，檢方呼籲診所負責人王朝輝盡速返國說明案情，面對司法調查。聯合報系資料照

光澤醫美診所日前傳出偷拍案由新北地檢署偵辦中，今台北地檢署配合新北檢，指揮台北市刑警大隊搜索北檢轄區7家診所、分店，其中包含光澤關係企業的知名減重中醫診所「京都堂」，為保全證據檢警陸續查扣相關主機設備，全案持續搜索中，將持續釐清妨害性隱私案相關事證。

北檢指出，新北地檢署偵辦光澤醫美被控妨害性隱私案，今配合新北檢為保全證據，指揮北市刑大搜索光澤忠孝店、光澤古亭店、光澤大直店、光澤南西店，及古亭京都堂中醫診所、南京京都堂中醫診所、新店京都堂中醫診所等7處所，查扣相關主機、攝影設備，將交由新北地檢署持續釐清相關案情。

新北檢偵辦光澤診所被控裝設針孔偷拍病患，其中板橋中山店陳姓店經理及唐姓資訊主管因涉嫌滅證，遭檢方聲請羈押禁見獲准，陳也是集團營運協理，唐則是總公司資訊研發主管，涉嫌下令拆除攝影器材遭聲押獲准。今新北檢也指揮搜索新莊京都堂、林口京都堂等多處診所。

偷拍 愛爾麗

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