苗博雅出示醫美「全程錄影」契約 質詢是否有效力？ 北市衛生局這樣回

愛爾麗針孔事件擴大，北市議員苗博雅今天議會質詢，提到有些醫美相關業者會在合約寫到療程全程錄音錄影，也出示消費者簽名，這樣是否有效？衛生局表示，簽名的民眾也要完全知情，否則不具效力，強調近期會稽查業者合約內容。

苗博雅表示，患者不可能到診間，就先劈頭要求偵查有無針孔。這時主管機關監測的責任就很重要，但每次的消防等安檢都合格，「那有沒有可能業者就是安裝針孔者？」尤其衛生局稽查不可能如消防局稽查般嚴謹、嚴密，所以勢必要聯合稽查。

除此之外，苗博雅也說，就曾有業者拿出合約，上頭寫到診療過程中全程錄音、錄影，民眾在上面也簽名，業者就以簽名稱消費者有同意。不過，依個資法第八條，有六款特種規定才有效，包含搜集個資的利用時間、給誰看？怎麼利用？甚至是刪除都要有明確規定。

苗博雅呼籲，稽查針孔等，可能有上千家業者要稽查，也會花費許多時間，那今天是不是就要檢查台北市每個機構關於給患者簽約的同意書？

消防局長莫懷祖表示，稽查偵煙器都會有儀器測試，通常溫度提高就會啟動，所以如果不會動就代表不合格，需要改善。同時，偵煙器安裝都會是在室內，靠近中間處，不會靠近牆壁太近，若消費者有發現就該警覺，有高度懷疑。

衛生局長黃建華表示，醫療院所都會以工具稽查是否存在針孔。針對議員所說合約書，同意書要說明清楚之外，簽名的民眾也要充分了解，否則不能作為實際簽署的效力，同時近期也會積極偵查合約內容。