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兩度撲空！醫美偷拍延燒 研醫明屏東店衛生局稽查未發現偵煙針孔

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府衛生局接連兩次到屏東研醫明與視康診所稽查未果，昨傍晚經多方聯繫，傍晚到場稽查，未發現偵煙型針孔設備。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣政府衛生局接連兩次到屏東研醫明與視康診所稽查未果，昨傍晚經多方聯繫，傍晚到場稽查，未發現偵煙型針孔設備。圖／屏東縣府衛生局提供

愛爾麗醫美集團爆發針孔偷拍延燒，台南市府發現研醫明中西區分店有針孔設備，通報該連鎖分店所屬縣市政府。屏東縣政府衛生局獲報後，接連兩次到屏東研醫明與視康診所稽查未果，昨傍晚經多方聯繫，傍晚到場稽查，未發現偵煙型針孔設備。

屏東縣政府衛生局10、11日會同屏東縣刑警大隊兩度到屏東研醫明及視康診所稽查針孔設備，均未開業，經多方聯繫，11日下午聯繫吳姓負責人，當天傍晚5時許，再次至現場稽查，未發現偵煙器型針孔設備。衛生局今上午會同警方再度前往，未查獲相關事證。衛生局提醒，民眾若如有消費爭議或退費等相關問題，可洽業者提供專線08-7352333，亦可撥打1950消費者服務專線。

屏東研醫明屬美容美體業，非屬醫療機構，與高雄吳家明眼科（研醫明整形美容）及台南研醫明醫美診所為同體系機構；視康診所設在仁愛路上的大樓1樓及6樓（實際樓層為5樓），6樓為診所門診手術室，屬該診所合法醫療樓地板面積之一部分。現場查核未發現與通報案件相同款式的偵煙器型針孔設備。民眾若有隱私遭侵害，並持有相關事證，可向衛生局通報或向警政單位報案。

衛生局指出，截至11日止，已完成全縣12家醫療機構及1家美容美體業者查核作業，皆未發現針孔設備，後續持續擴大追蹤查察，配合司法警察機關辦理。

衛生局強調，醫療機構設置監控設備，應嚴格遵循「醫療機構醫療隱私維護規範」，並依「醫療法」第72條規定保障病人隱私與就醫權益；如查有違法蒐錄、侵害隱私或其他違法情事，將依法究辦、絕不寬貸，以維護民眾安心就醫環境。

屏東縣政府衛生局今上午會同警方再度到屏東研醫明稽查，位發現偵煙型針孔設備。圖／讀者提供
屏東縣政府衛生局今上午會同警方再度到屏東研醫明稽查，位發現偵煙型針孔設備。圖／讀者提供

屏東縣政府衛生局今上午會同警方再度到屏東研醫明稽查，位發現偵煙型針孔設備。圖／讀者提供
屏東縣政府衛生局今上午會同警方再度到屏東研醫明稽查，位發現偵煙型針孔設備。圖／讀者提供

屏東縣政府衛生局今上午會同警方再度到屏東研醫明稽查，位發現偵煙型針孔設備。圖／讀者提供
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屏東縣政府衛生局接連兩次到屏東研醫明與視康診所稽查未果，昨傍晚經多方聯繫，傍晚到場稽查，未發現偵煙型針孔設備。圖／屏東縣府衛生局提供
屏東縣政府衛生局接連兩次到屏東研醫明與視康診所稽查未果，昨傍晚經多方聯繫，傍晚到場稽查，未發現偵煙型針孔設備。圖／屏東縣府衛生局提供

偷拍 愛爾麗

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