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醫美偷拍滾雪球 吳明賢痛批醫美亂象 轟最大原因出在經營者「非醫師」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
醫美診所偷拍事件延燒，衛福部醫事司明將開會討論強化醫療機構隱私維護規範，台大醫學院長吳明賢今受訪表示，此風不可長，破壞隱私已經觸犯法律，醫美很大問題是經營者非醫師指當作一門生意，純粹以商業利益當準則。記者翁唯真／攝影
醫美診所偷拍事件延燒，衛福部醫事司明將開會討論強化醫療機構隱私維護規範，台大醫學院長吳明賢今受訪表示，此風不可長，破壞隱私已經觸犯法律，醫美很大問題是經營者非醫師指當作一門生意，純粹以商業利益當準則。記者翁唯真／攝影

醫美診所偷拍事件持續延燒，台大醫學院院長吳明賢今受訪表示，醫美診所設針孔偷拍，已侵犯病人隱私涉及違法，強調「此風不可長」。當前醫美產業最大的問題在經營者未必具醫師背景，將醫療行為視為商業操作，過度以營利為導向，導致亂象叢生，政府在此事件上應意識到法律與制度應與時俱進，若事件反映的是系統性或管理層面的漏洞，政府就應檢討修法，完善醫療管理制度。

愛爾麗、光澤、聖宜等連鎖醫美診所偷拍連環爆，不過醫療單位過去以「憂心醫療爭議」，為了自保等理由裝設，卻未主動告知患者。

吳明賢批評「此風不可長」，並強調醫美本來就是很隱私的事，卻又裝設攝影機破壞人家的隱私，就專業上，就是不合格且已經觸犯法律行為，侵犯了病人的隱私就是不對的，而且病人也不知道有偷拍，不管在醫療場域或是一般場域被偷拍都是不道德且侵犯法律的行為。

吳明賢說，醫美屬於一種醫療行為，必須要符合所有醫療專業，過去給醫師的教育要拍攝，絕對都是要知情同意才能拍攝，即使病人同意也要把特徵遮起來。不管現在連鎖醫美診所給出任何設置針孔的理由，都沒辦法被接受，因為這從專業上就已經說不過去。

吳明賢認為，台灣有個非常大的問題，特別是連鎖集團，醫美診所經營者幾乎都不是醫師，完全將醫美當作就是一門生意，純粹以商業或以利益為主，非以醫療院所經營，才會出現這種非常奇怪的行為，違反專業守則，相當不可取的。

現行雖有「醫療機構醫療隱私維護規範」，不過遭立委質疑粗糙，目前相關辦法都只是一個行政準則，在法律層次上可能還不夠，吳明賢表示，每次發生問題，除了個案反映的問題外，是不是有系統上或管理上的問題，這個就要去了解是管理或是法律不夠嚴。

吳明賢說，這也是為什麼法律要與時俱進，當你發生一個異常事件時，可以從兩個角度去思考，單單只是個人的問題，或假如是系統或管理問題，當然就要修法讓制度修得更完美一點。

偷拍 愛爾麗

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