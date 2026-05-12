聖宜診所被控偷拍 檢方搜索忠孝館查扣主機設備 店長警詢後請回

醫美診所偷拍案持續延燒，聖宜診所被民眾檢舉偷拍，台北地檢署接獲警方報請指揮，本月11日分他字案，指派婦幼保護專組檢察官偵辦，為了保全證據，指揮大安警分局搜索聖宜診所台北忠孝館，查扣攝影鏡頭及主機等設備，並通知黃姓店長到案說明，警詢後請回。

北市警中正一分局日前接獲女子報案，她曾聖宜診所做私密處除毛，醫美偷拍風波陸續報導後，她擔心被側錄像店家確認診間有錄影，店家稱「只會拍到醫生的頭」懷疑恐被拍攝私密部位。中正一分局本月11日與北市刑大科偵隊組成專案小組，報請檢方指揮，赴診所執行同意搜索及證據保全，通知李姓負責人到案說明，警詢後依妨害性隱私、妨害秘密、醫療法等罪嫌函送法辦。

北檢檢察官同日也指揮大安警分局至聖宜診所台北忠孝館，執行執行同意搜索及保全證據，並通知黃姓店長到案說明，警詢後請回，全案朝刑法妨害性穩私、妨害祕密罪方向偵辦中。