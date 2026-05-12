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全台醫美「針孔門」事件延燒 高雄市議員郭建盟要求研議專法管理

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
近來醫美機構頻頻爆發偷拍爭議，議員郭建盟要求市府檢討是否需要制定自治條例以加強管理。圖／取自高雄市議會網站
近來醫美機構頻頻爆發偷拍爭議，議員郭建盟要求市府檢討是否需要制定自治條例以加強管理。圖／取自高雄市議會網站

近日醫美診所針孔偷拍事件連環爆，高市議員郭建盟今日總質詢指出，業者申報登錄後安裝監視器材，卻缺乏常態化檢核，另外建築物使用規範未列入風險管理項目，高雄應研議有無需要制定自治條例加強管理。市長陳其邁回應，市府已啟動專案小組清查高風險場所，若中央法規有不足之處，會請衛生局研擬制定自治條例的可行性。

針對近來爆發的醫美診所偷拍爭議，昨日議員湯詠瑜直指市府未將反針孔列為稽查項目，有檢討改善之需要。議員郭建盟也認為針孔安裝不是偶發事件，存在機制上的漏洞。

郭建盟指出，現行的刑法多半是事後處罰，報案後才啟動偵辦；業者經由申報後登錄可安裝，但未申報者有無檢查是一個問題。此外，建築物使用規範未將高度隱私的裝備列入風險管理項目，無論是室內裝修或新設建築物沒有安全規範，導致現行制度只防君子不防小人，要偷窺輕而易舉。

郭建盟建議市府研議短期防制對策，如針對百貨公司廁所及高風險美容、醫美、護膚等行業進行專案稽查。此外，台北市有制定自治法規，請市府研議是否也要研議專法，要求業者申報及各局處針對旅館、醫療院所、運動中心進行定期或不定期稽核，這樣只要去看稽核報告就能看見成果。

陳其邁答詢表示，醫療機構裝設監視錄影設備有明確的法律規範，個資法、醫療法及衛福部公告的「醫療機構醫療隱私維護規範」都有相關規定，若違反可依刑法妨害秘密罪論處。最近坊間看見違反醫療法或個資法的情況已逾越衛福部規範，市府已組專案小組進行相關場所清查，希望確保民眾隱私權不受侵犯。

郭建盟追問，高雄是否需要制定專法管理，希望相關單位提出方案。陳其邁說，會根據衛福部相關規範，同步檢討醫療安全與病人隱私之間取得權衡，若中央法規有不足之處，會請衛生局同步研議制定自治條例的可行性。

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