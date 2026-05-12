醫美偷拍滾雪球 衛福部：該停業就停業

愛爾麗、光澤、聖宜、研醫明共四家醫美集團診所被控偷拍消費者，民進黨立委林淑芬昨質詢說，恐是醫美診所普遍現象，衛福部缺乏管理機制；衛福部長石崇良說，已要求各縣市衛生局持續稽查，採最嚴厲處分，該停業就停業。

林淑芬說，醫美及皮膚科、小兒科等可能裸露身體、高隱私科別，對病人身體影像、健康資訊，如何被拍攝、保存、調閱、利用及刪除，衛福部缺乏相關法律規範及管理機制，嚴重瀆職。

石崇良說，基於個人隱私，醫療院所錄影以公共區域為主，確保民眾安全，在診療空間錄影須病人知情，醫美診所裝針孔設備如此離譜違法，一定採最嚴厲處分，依醫療法該停業就停業；本月十三日將與醫美診所業者開會，要求落實，將稽查針孔設備列入今年督導考核，對不該設監視器位置制定裁罰規範。

檢警八日搜索光澤新北板橋中山店、板橋館前店、三重正義店有拆除針孔攝影機的痕跡，營運協理兼板橋中山店經理陳姓男子、資訊研發主管唐姓男子涉下令拆除針孔攝影機，已被羈押禁見；檢警當日搜高雄博愛店，在診療室發現兩處留空位置，懷疑監視器鏡頭被拆除，查扣主機發現今年一至五月多名消費者遭偷拍影像，多為裸露胸部，通知一名醫師、兩名診所人員作證。

聖宜診所台北站前店九日被查獲在診間裝監視鏡頭朝病床拍攝，警方已通知負責人李宜展到案函送，檢警昨搜桃園店、中壢店，發現在診間設監視器，通知兩名店長作證，查扣主機檢視有無偷拍影像。台南中西區研醫明診所九日被查獲裝針孔攝影機，屏東縣衛生局前天、昨天赴分店視康診所稽查撲空，業者未營業。