私密醫美成偷拍素材？ 律師揭診所「暗黑產業鏈」嘆：細思極恐

近期國內醫美診所頻繁爆出「針孔偷拍」醜聞，知名律師李怡貞發文剖析此次風暴，不僅點出多位重量級代言藝人「異常果決」的切割舉動，更透露部分網紅獲邀業配「私密處醫美」療程，暗地裡竟是為了替非法偷拍論壇「創意私房」製造大尺度影片。

李怡貞在貼文中表示，自己這兩年來未曾踏入醫美診所，也拒絕任何相關業配。她這幾日冷眼觀察新聞風向，發現某醫美集團出事後，謝金燕、林志穎等大咖代言人火速宣布終止合作。李怡貞分析，基於多年合作情誼，藝人通常會先進入「冷靜期」確認事實，如此決絕的切割實屬罕見，她當時便推測「可能是掌握到很不利的內情」。果不其然，隨後就爆出該集團相關高層遭收押禁見的消息。

相較之下，另一家同樣爆出偷錄患者「私密處療程」的診所，其代言人許藍方則是發布保留立場的聲明，並未立刻撤除相關代言，態度形成強烈對比。

對於醫美診所偷錄私密處療程，李怡貞痛批「這比廁所裝針孔更可怕」。她指出，許多患者可能被誤導，以為簽署的只是公共區域監視器的同意書，卻在毫不知情的狀態下遭側錄私密手術過程，此舉已嚴重踐踏患者隱私與醫療倫理。

她以自身律師職業為例，強調在法律諮詢時，除非當事人明確簽署同意書或在錄音開頭留下口頭同意的紀錄，否則絕對不會私下錄音錄影，以免遭濫用或成為要脅籌碼。她直言：「未經同意不得偷偷攝錄，這是專業領域最基本的素養。」

最讓李怡貞感到不寒而慄的，是近期業界流傳的一項驚悚消息。傳聞指出，有診所刻意邀請網紅或素人體驗「私密處醫美」，實際上卻是接到與黃子佼相關的非法論壇「創意私房」的訂單，藉由醫療名義行偷拍之實。

李怡貞回憶，多年前就有一名爭議不斷的「韭菜網紅」，大張旗鼓地向女性推廣私密處手術，甚至鉅細靡遺地描述長條器具插入時「刺刺的、熱熱的」感受。這讓她不禁質疑，這類伴隨患者痛苦或呻吟聲的手術畫面，「創意私房喜歡嗎？我想，我們都有了答案。」

文章最後，李怡貞沉重呼籲大眾，這個社會被邪惡滲透的程度超乎想像，網路上充斥著引人墜入深淵的陷阱。她提醒所有家長，務必教育孩子明辨是非並學會保護自己，千萬別輕易成為他人牟利的羔羊。