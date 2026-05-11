「研醫明」屏東店連兩天關門！衛生局會同警方稽查撲空 籲業者主動聯繫

愛爾麗醫美集團爆發針孔偷拍延燒多日，台南市府衛生局擴大稽查轄內醫美診所時，發現台南的研醫明中西區的分店發現有針孔設備，該醫美品牌在高雄市、屏東縣都有分店，屏東縣府衛生局今11日再次前往稽查，兩次都撲空。

屏東縣府衛生局10日接獲相關訊息，無預警到場發現未營業，今11日上午再次前往仍未營業，衛生局連兩次都撲空。衛生局表示，截至今下午4時，尚未聯繫到該公司，呼籲研醫明公司負責人盡快與衛生局聯繫，配合相關查察作業，釐清案情與維護消費者權益。

研醫明共有4間診所，衛生局表示，屏東縣部分位在屏東市仁愛路上視康診所，昨天、今天都未營業，也尚未取得聯繫。研醫明在屏東登記是美容美體業，視康診所是合法登記診所，是否有違反醫療法等行為，將稽查釐清。

衛生局表示，今11日上午會同屏東縣刑事警察大隊同仁到屏東市仁愛路132號店家業務查核，惟截至上午11時半，現場仍無人員營業及應門。後續衛生局將持續辦理追蹤查察、蒐集相關事證，並依相關規定處辦。屏東地檢署也已由專責的婦幼主任檢察官處理。