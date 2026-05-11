愛爾麗偷拍引恐荒...民眾不敢上公廁 議員籲加強檢測、貼認證標章

愛爾麗醫美診所爆發疑似裝設針孔偷拍爭議，民眾黨議員陳宥丞今指出，有民眾擔心北捷、公有停車場等場館也有針孔疑雲，呼籲交通局、北捷應加強偵查頻率，並貼上標章，全台北市公廁也應比照辦理。交通局長謝銘鴻允諾會將提案送至府級會議提案。北捷表示，每日都有做相關偵測，若能申請標章也會盡速來做。

愛爾麗醫美診所爆發疑似裝設針孔偷拍爭議，引發各界恐慌，議員陳宥丞今在交通部門質詢指出，除了診所外，北市府包含捷運站、停車場、貓纜、小巨蛋、兒童新樂園等公共場所均有管轄公廁，詢問是否有購置防偷拍偵測器，以及偵測頻率多久一次。

北捷總經理黃清信表示，依照法規應該一個月一次，但北捷及相關遊憩場館確保安全每天均會偵測。

陳宥丞指出，近日偷拍事件讓民眾相當恐慌，更有民眾向他陳情不敢上外面公廁，且過去有些廁所都會貼上防偷拍貼紙，但現在普遍公廁幾乎都沒看到，很多民間企業有針對監視器列管、造冊，或相關檢測紀錄沒列管，市府除了要加大檢測頻率外更要有標章來讓民眾放心。黃清信表示，安心標章會去研究，若可以向相關單位申請，會盡快來做。

陳宥丞呼籲，全台北市公廁應比照辦理，應將相關提案提到市政會議層級要求落實相關標準。交通局長謝銘鴻允諾，提供安全是必要做的事情，相關做法也會重新盤點。