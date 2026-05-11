愛爾麗爆偷拍！桃園湧46案申訴 議員要求啟動團體訴訟

醫美診所偷拍疑雲延燒，桃園民代今質詢時，要求市府立即啟動跨局處專案稽查，並由消保官協助受害者進行團體訴訟。副市長蘇俊賓表示，市府已協調警察局、消防局、衛生局、法務局稽查，針對相關消費爭議，法務局上周已成立醫美消費糾紛專屬小組協助輔導，市府也會主動與台北市聯繫，研議縣市合作聯合訴訟的可能性。

桃園市法務局統計，目前受理愛爾麗診所46案、光澤診所2案及聖宜診所1案，轄區內案件移請衛生局處理，外縣市分店則函請業者妥處。消費者多主張診所未經同意，擅自以偽裝型攝影機偷錄療程期間影像，嚴重侵害肖像權、空間隱私權及個人資訊自主權，並影響身心健康，請求診所全額或部分退費、精神慰撫金及影像銷毀等，目前最大單筆金額為20萬元。

議員黃敬平質詢表示，偷拍問題已不是單一診所或單一縣市事件，而是整個醫美產業在診療隱私、消費安全與個資保護上的系統性警訊。雖案件仍在偵查中，但行政機關不能等到證據被清除才開始動作，市府應啟動專案稽查，查核診間、療程室、換衣空間、恢復室等高隱私區域是否有監視器、針孔設備，或假冒消防偵煙警報器外觀的攝影機，並及時保存主機影像。

黃敬平也強調，「未使用課程退費」與「已使用課程隱私侵害」是兩件事，診所不應混為一談，消保官受理申訴時須主動提醒消費者，若業者要求簽和解書、保密條款甚至拋棄告訴權利，一定要先諮詢法律專業意見，不要在恐慌中簽下拋棄權利的文件。

市府回應，上周衛生局已前往愛爾麗桃園2家分店稽查，隔天再會同警察局複查，昨天上午跨局處已啟動擴大稽查；針對愛爾麗以消防警報器外觀掩護針孔設備等情形，消防局也已查核消防偵測器是否符合規範。

法務局指出，愛爾麗發布退費說明後，消保官已至現場進行行政調查，確認退費受理環節運作正常，並協調刪除對消費者不利條款。市府消費者服務中心已建立受理及諮詢機制，結合專業律師提供法律諮詢，後續如有團體訴訟需求將依法研議。

副市長蘇俊賓表示，相關醫美業者多為連鎖形態，市府會主動與台北市聯繫，研議縣市合作聯合訴訟可能，市府也會提醒消費者諮詢法律意見、不要在恐慌中簽下拋棄權利文件。