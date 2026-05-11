風波越演越烈...北市聖宜診所捲偷拍疑雲 北檢分他字案調查

醫美診所偷拍風波越演越烈，台北市聖宜醫美診所站前店也捲入，警方接獲民眾報案提告，日前帶回相關資料並報請台北地檢署指揮偵辦。北檢今正式簽分妨害性隱私他字案，交由婦幼專組檢察官負責偵辦。

上周愛爾麗偷拍案爆發後，醫美診所裝設針孔偷拍病患案例接連不斷，有民眾向北市中正一警分局報案，懷疑自己也在聖宜診所站前店內遭偷拍，警方於是成立專案小組，9日前往該店調查，並通知負責人李宜展到案說明。

檢警發現，聖宜診間內裝有公開設置的監視鏡頭朝病床側拍攝，但診所內其他地點則未發現裝有針孔鏡頭或異常拆卸情形。事後聖宜發出聲明，表示所有療程錄音、錄影均事先取得消費者書面同意，並於療程結束1個月後刪除，面對近日引發的偷拍疑慮，已依請求刪除相關影音，僅保留後台紀錄供執法單位查驗。