醫美診所涉偷拍可否停業？新北副市長劉和然：從嚴處理

知名醫美愛爾麗診所事件人心慌慌。新北市議會今天質詢，包括議員卓冠廷、顏蔚慈都聚焦相關診所行為是否符合「停業」處分要件，新北市副市長劉和然答詢時強調，因涉及嚴重侵犯個人隱私，需要待偵查的結果，但只要認定有相關情節，除非有不可停業的要求，市府立場就是合理懷疑有散布可能會「從嚴處理」，也將與中央討論法規適用問題，避免標準不一致。

卓冠廷指出，目前新北市轄內共有5間愛爾麗相關機構，而衛福部醫事司已表達，今天將要求地方衛生局研議停業處分，若已有偷拍事實，即使沒有外流、散布，是否也應構成停業條件。

新北市衛生局長陳潤秋表示，目前停業研議方向主要有兩大面向，包括「妨害風化」及「超收預收費用」，兩者依法最重都可處停業，但是否適用，仍須視檢警偵查結果而定。

陳潤秋說明，如果只是未經病患同意進行攝影，已涉及隱私權與個資問題，可依個資法裁罰5萬至20萬元；若進一步涉及醫療法第72條，例如病患隱私遭洩漏，則可依醫療法裁罰5萬至25萬元，至於衛福部提及可依醫療法第108條處停業，建立在是否構成妨害風化。

卓冠廷追問，如果有偷拍、蒐集，但沒有散布，只是把病患隱私存在自己資料夾內，「到底算不算妨害風化？」陳潤秋則回應，是否構成妨害風化，仍須視是否涉及散布、性隱私內容等，須待偵查的內容而定。

新北市法制局長蔡庭榕則表示，案件牽涉行政、刑事與民事責任，中央已訂有「醫療機構醫療隱私維護規範」，包括攝影必須告知、張貼公告等義務，行政責任部分可依醫療法裁罰；刑事責任則仍須依個案判定屬告訴乃論或公訴罪。

劉和然則明確表態，只要認定有相關情節，除非有不可停業的要求，市府立場就是合理懷疑有散布可能會「從嚴處理」。

新北市警察局長方仰寧也表示，目前已配合公安小組啟動反針孔稽查，針對運動中心、健身場所、三溫暖等民眾可能涉及隱私空間場所進行清查，目前已稽查22處，尚未發現違法情形；若查獲涉及不當蒐集影像，將由行政稽查轉為刑事偵辦。

新北市議員顏蔚慈也說，此案凸顯現行稽查制度存在明顯缺陷，尤其現行醫療機構隱私保障竟採「自評機制」，要求新北市府不只衛生局，包括各局處所有稽查項目，都應全面納入「隱私保障」檢查機制，建立制度化標準，同時也應建立民眾檢舉與稽查處理流程。

顏蔚慈也點名，接下來公私立托嬰中心、幼兒園陸續設置監視器後，相關風險恐怕更加明顯，市府應盡快建立監視器設置與擺放位置的SOP，避免原本出於保護目的的監視設備，反而被有心人士違法利用。