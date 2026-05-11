北市聖宜診所遭控涉偷拍 北檢分他字案偵辦

北市警接獲民眾報案，到聖宜診所就診疑遭偷拍。警方訪查在診間等處發現公開設置的攝影機，今天報請台北地檢署指揮。北檢分他字案，案由為妨害性隱私等罪，由婦幼專組檢察官偵辦。

中正一分局8日晚間8時許受理報案，民眾稱日前到聖宜診所進行診療時遭錄影，擔心診所有妨害性隱私及湮滅證據，因此報警處理。

中正一分局與台北市刑事警察大隊科偵隊9日組成專案小組，到聖宜診所進行搜索，透過紅外線反針孔偵測器全面偵測，進行檢視，並執行同意搜索及證據保全。警方於診間等處發現公開設置的攝影機，鏡頭有朝病床側，經同時勘驗診所內其他地點，初步清查未發現針孔攝影機或被拆除等異常跡象。

警方另通知聖宜診所負責人接受調查，聖宜診所負責人9日下午在律師陪同下到警局說明。警方今天中午報請北檢指揮偵辦。北檢分他字案由婦幼專組檢察官偵辦，案由為妨害性隱私、妨害秘密等罪。

聖宜醫美集團9日發布聲明指出，為避免未來可能發生的醫糾、保障診所與消費者權益，遵循個人資料保護法與衛生福利部相關規定，在進行療程前均取得每一名消費者明確的書面同意，方在療程進行期間進行錄音錄影；而保存期間是療程結束後1個月。

聲明表示，近日因愛爾麗集團之偷拍案件，讓部分消費者惴惴不安，而請求聖宜醫美集團刪除療程進行期間之錄音錄影，聖宜醫美集團謹依個人資料保護法相關規定刪除全部的錄音錄影，惟保留影像後台紀錄，供執法單位查驗，以符法制。