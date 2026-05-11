快訊

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

拒攔查開車拖行撞死派出所長一審判死刑 女毒蟲真面目首曝光！

石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 蔣萬安一句話砲轟賴政府

聽新聞
0:00 / 0:00

北市聖宜診所遭控涉偷拍 北檢分他字案偵辦

中央社／ 台北11日電

北市警接獲民眾報案，到聖宜診所就診疑遭偷拍。警方訪查在診間等處發現公開設置的攝影機，今天報請台北地檢署指揮。北檢分他字案，案由為妨害性隱私等罪，由婦幼專組檢察官偵辦。

中正一分局8日晚間8時許受理報案，民眾稱日前到聖宜診所進行診療時遭錄影，擔心診所有妨害性隱私及湮滅證據，因此報警處理。

中正一分局與台北市刑事警察大隊科偵隊9日組成專案小組，到聖宜診所進行搜索，透過紅外線反針孔偵測器全面偵測，進行檢視，並執行同意搜索及證據保全。警方於診間等處發現公開設置的攝影機，鏡頭有朝病床側，經同時勘驗診所內其他地點，初步清查未發現針孔攝影機或被拆除等異常跡象。

警方另通知聖宜診所負責人接受調查，聖宜診所負責人9日下午在律師陪同下到警局說明。警方今天中午報請北檢指揮偵辦。北檢分他字案由婦幼專組檢察官偵辦，案由為妨害性隱私、妨害秘密等罪。

聖宜醫美集團9日發布聲明指出，為避免未來可能發生的醫糾、保障診所與消費者權益，遵循個人資料保護法與衛生福利部相關規定，在進行療程前均取得每一名消費者明確的書面同意，方在療程進行期間進行錄音錄影；而保存期間是療程結束後1個月。

聲明表示，近日因愛爾麗集團之偷拍案件，讓部分消費者惴惴不安，而請求聖宜醫美集團刪除療程進行期間之錄音錄影，聖宜醫美集團謹依個人資料保護法相關規定刪除全部的錄音錄影，惟保留影像後台紀錄，供執法單位查驗，以符法制。

偷拍 愛爾麗 北檢 北市 檢察官 聖宜診所

延伸閱讀

4人報案疑聖宜診所偷拍 警方11日函送北檢偵辦

台南連鎖醫美「研醫明」診所天花板有針孔 業者稱僅錄音、實際卻有錄影

醫美偷拍…台南研醫明診所 天花板藏鏡頭

北市月子中心 疑捲偷拍

相關新聞

整理包／不只愛爾麗出事！醫美偷拍風暴延燒 全台「遭搜索診所名單」一次看

知名連鎖醫美品牌愛爾麗日前遭檢警查出，全台多達18間分店疑似裝設偽裝成煙霧偵測器的針孔設備，引發社會譁然；如今隨著案情延燒，外界也開始質疑，類似情況是否早已不是單一個案，而是長期潛藏於診療空間中的集體隱憂。《聯合新聞網》也替大家整理出目前有疑慮的診所，供大家參考。

醫美診所針孔偷拍非單一事件…衛福部遭指管理鬆散 立委林淑芬：瀆職

國內知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出針孔偷拍事件，各縣市衛生局大規模稽查所轄醫美診所，並查出多家診所裝設類似煙霧偵測器的「針孔設備」，引發全民恐慌。衛福部長石崇良表示，關於醫美診所裝設攝針孔設備，經各縣市衛生局稽查發現，共有愛爾麗、光聖、聖宜、研醫明共4家醫美集團所屬的醫美診所裝設針孔設備，並分布在全國7至8個縣市，目前已要求各縣市衛生局持續盤查。

愛爾麗偷拍疑雲…北市府接獲近50件申訴 今起開放免費法律諮詢

愛爾麗醫美診所爆發偷拍疑雲延燒全台，北市府已接獲近50件消費爭議，為協助受影響消費者維護權益，法務局今起連續3天在市政府開設免費法律諮詢，民眾可上網預訂前往，法務局統計，截至上午已有26人預約。

醫美診所針孔偷拍連環爆 高市府設專線追查受害範圍

愛爾麗、光澤醫美診所針孔偷拍事件連環爆，高市府證實，有民眾在光澤診所接受醫美療程，疑未經同意遭錄攝涉及身體隱私部位影像；由於風波持續擴大，市府罕見成立醫療隱私權益受損專線，將協助民眾申訴與後續法律程序，全面追查影響範圍。

愛爾麗鎖醫美疑涉偷拍惹議 竹縣近20人申訴要退費

近日國內發生多起連鎖醫美診所疑涉於診療空間裝設針孔攝影設備，經檢警擴大調查後，疑涉及消費者隱私權及醫療消費安全等重大議題。新竹縣政府啟動消費者保護機制，已接獲近20件消費申訴案件，縣府將協助民眾透過消費申訴處理退費、契約爭議及後續法律救濟事項，並要求醫美業者妥適處理退費事宜，保障縣民權益。

愛爾麗偷拍事件爆消費者退費糾紛 金管會將找發卡及收單銀行了解

愛爾麗偷拍事件爆出消費者退費糾紛，金管會銀行局長童政彰今日在立法院備詢時明確指出，以前並未發生過民眾尚未用完服務之前想退費，卻被業者要求仍要把後面的分期付款全部繳清這種情況，銀行局將找申訴民眾的發卡行，及愛爾麗的收單銀行來了解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。