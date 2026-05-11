監視器廠商要自保 律師：別成為針孔幫助犯

「若監視器廠商知道架設機器之目的是攝錄他人身體隱私，卻依然協助架設，就可能構成幫助犯！」針對近日多家醫美診所與月子中心爆發偷拍爭議，律師練鴻慶受訪時表示，不是協助裝設監視器就會受罰，需要看是否為明知故犯。若業者未來要避免被波及，要向業主確認監視器攝錄的場合，他人並沒有「合理隱私期待」（法律用語）。

明知故犯構成幫助

愛爾麗診所爆發監視器偷拍爭議，警方介入調查，在全台18間分店中，查扣多部「偽裝偵煙型攝影機」，總裁常如山、謝姓監視器廠商、張姓特助遭檢方聲請羈押禁見。另外在台南中西區「研醫明醫美診所」，以及全台多家醫美診所及月子中心也陸續傳出類似爭議。除了消費者權益受到影響，監視器廠商可能也會受到牽連。

對此，承理法律事務所律師練鴻慶受訪時舉例說，五金店老闆賣顧客菜刀，結果顧客拿菜戶去犯罪，這樣的形式上中性行為，是否構成幫助犯？最高法院見解是「端視其主觀上有無為犯罪提供助力之認知與意欲而定」，也就是說，如果老闆知道顧客是要拿菜刀去犯罪，但還是賣給他，可能就構成幫助犯。

確認是否有隱私期待

練鴻慶指出，如果監視器廠商，明知所架設的監視器是以煙霧偵測器為偽裝，並且很可能攝錄他人身體隱私，依然協助架設，那的確可能構成幫助犯。但如果廠商架設的時候，並不知道監視器未來的外觀，或者不知道該房間是會作顧客隱私使用，那就不符合幫助犯的主觀要件。

為保萬全，練鴻慶表示，未來廠商在協助架設監視器時，如果不能確定監視器的外觀，那就要向業主確認，在該監視器攝錄的場合，他人並沒有「合理隱私期待」（一個人可以合理的期待，在特定情況下具有不被他人監控、注視、蒐集資料的自由），譬如說在大廳櫃檯裝設隱蔽式監視器，原則上沒有隱私問題，如此方能有效保護自己。

是否理解錄影目的

德欣法律事務所律師謝祐綸也說，若是診療室、更衣空間或麻醉恢復區等高度隱私場域，因直接涉及病患身體隱私，即使以安全或管理為由設置錄影設備，法律風險仍顯著提高。業者主張「已簽同意書即視為同意錄影」，仍須回到實質審查，重點在於當事人是否在充分知情下作出有效同意，包括是否理解錄影目的、使用範圍、保存方式及調閱規則。

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