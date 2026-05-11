醫美診所針孔偷拍非單一事件…衛福部遭指管理鬆散 立委林淑芬：瀆職

國內知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出針孔偷拍事件，各縣市衛生局大規模稽查所轄醫美診所，並查出多家診所裝設類似煙霧偵測器的「針孔設備」，引發全民恐慌。衛福部長石崇良表示，關於醫美診所裝設攝針孔設備，經各縣市衛生局稽查發現，共有愛爾麗、光聖、聖宜、研醫明共4家醫美集團所屬的醫美診所裝設針孔設備，並分布在全國7至8個縣市，目前已要求各縣市衛生局持續盤查。

立法院社會福利衛生環境委員會今審查115年度中央政府總預算案關於衛福部主管預算。民進黨立委林淑芬質詢表示，愛爾麗爆發針孔偷拍事件後，各界發現這並非單一事件，陸續傳出包括全國擁有14家連鎖醫美診所的光聖診所，以及7家連鎖店的聖宜診所，與台南的研醫明等醫美診所，「這是不是醫美診所普遍的現象」，甚至皮膚科、小兒科等可能裸露身體、高隱私的科別，衛福部有無相關管理及作為。

林淑芬說，缺乏相關法律規範及管理機制，對於病人身體影像、健康資訊等，如何被拍攝、被保存及調閱、利用、刪除等，都無仔細規範，可說是嚴重瀆職。目前針對醫美診所針孔偷拍事件，其錄影、錄音等資安的管理才是核心。

石崇良回應表示，醫美診所違法裝設針孔不當洩漏病人資料罰則為「醫療法」72條。另，108條也有對應罰則，包括從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務，及超收醫療費用或擅立收費項目收費，經查屬實而未依限將超收部分退還病人，同時也可能涉及「個人資料保護法」第6條，關於醫療特種個資不當收集將涉及刑事罪。

林淑芬表示，這次醫美診所偷拍事件，不應只視為單一個案，必須全面檢視，目前衛福部沒有相關法制規範，也未積極稽查、處理，雖然衛福部制定「醫療機構醫療隱私維護規範」，但內容規範粗糙，如何確保病人隱私權，必須更細緻加以管理，要求衛福部應制定特別法規範。

石崇良說，全國目前約有800家醫美診所，首先將於本周三舉行的醫美診所業者、各縣市衛生局會議中，將稽查針孔設備名列今年督導考核的項目，以及針對應該、不應該裝設的位置等裁罰規範。至於，特別法修法部分將啟動研議，朝向強化管理者責任的方向進行。