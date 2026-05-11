愛爾麗偷拍疑雲…北市府接獲近50件申訴 今起開放免費法律諮詢

愛爾麗醫美診所爆發偷拍疑雲延燒全台，北市府已接獲近50件消費爭議，為協助受影響消費者維護權益，法務局今起連續3天在市政府開設免費法律諮詢，民眾可上網預訂前往，法務局統計，截至上午已有26人預約。

愛爾麗醫美診所爆發疑似裝設針孔偷拍爭議，引發消費者恐慌，根據統計，5月1日起至5月7日下午13時止，共計已受理近50件涉及該診所消費爭議申訴案，北市法務局今起至13日下午於市政大樓1樓東區法律諮詢室，分別安排2位律師提供預約民眾每人每場次20分鐘，針對契約解除、退費請求及隱私權受損法律救濟等專業諮詢。

法務局說，考量本次事件具高度隱私性，為妥善控管現場人數並保障民眾隱私，專場法律諮詢採全面線上預約制，有需求者可透過「法律諮詢預約作業系統」點選「愛爾麗醫美消費爭議法律諮詢」完成預約，截至今天上午三天預約人數約為26人。

法務局表示，不克到場諮詢民眾，亦可至法務局消保網常見問答案例主題專區參考「愛爾麗醫美消費爭議問答集」。