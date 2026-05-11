醫美診所針孔偷拍連環爆 高市府設專線追查受害範圍

愛爾麗、光澤醫美診所針孔偷拍事件連環爆，高市府證實，有民眾在光澤診所接受醫美療程，疑未經同意遭錄攝涉及身體隱私部位影像；由於風波持續擴大，市府罕見成立醫療隱私權益受損專線，將協助民眾申訴與後續法律程序，全面追查影響範圍。

高市府表示，目前掌握情況顯示，已有民眾在接受醫療或美容處置過程中，疑似遭偷拍涉及高度敏感個資及身體隱私內容，事態相當嚴重，市長陳其邁已責成衛生局、警察局配合檢警調查，同時啟動後續保護措施。

即日起開設專線07-7134000轉5801、5802、5803，由專人受理曾赴相關診所就診民眾陳情，協助釐清案情與受害情況，必要時轉請相關機關依法處理，市府也強調，若申訴量增加，不排除再擴充專線量能。

高市府指出，由於醫美療程多涉及更衣、麻醉及身體裸露等高度隱私環節，連環偷拍案曝光後，也引發外界對醫美診所內部監控管理及病患知情同意程序的疑慮。

針對涉案醫療機構，市府將依個人資料保護法、醫療法及消費者保護法等規定，全面調查錄影設備設置情形、影像管理流程、受影響當事人範圍及證據保全狀況，並追查療程收退費及消費爭議問題，要求業者提出改善措施，避免類似事件再發生。

高市府強調任何以隱藏式設備侵害病患隱私的行為，都已嚴重違反醫療倫理與社會信賴，另涉違法收費或退費爭議，將一併依法查辦，絕不寬貸。